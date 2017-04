Medios internacionales reaccionan ante la polémica entrevista de Arjona en CNN

El caso de Ricardo Arjona en el programa de CNN en español se ha apoderado de los titulares internacionales.

La reacción del cantautor de abandonar el set de grabación después de la insistencia del periodista Camilo Egaña ha causado diferentes opiniones en todo el mundo.

Portales de noticias en diferentes países latinoamericanos destacaron el incidente del guatemalteco durante la entrevista con el presentador de CNN.

Algunos titulares que se pueden leer son:

El Comercio: “Ricardo Arjona se levantó molesto en medio de una entrevista con CNN”.

Univisión: “Ricardo Arjona abandona una entrevista en CNN en Español molesto por las preguntas sobre sus críticos”.

La Nación Costa Rica: “Ricardo Arjona se enoja y se retira de entrevista en CNN”.

Infobae: “Ricardo Arjona se enojó por una pregunta y dejó una entrevista en vivo con CNN”.

La Prensa Gráfica: “Arjona se enoja y se retira de entrevista en CNN”.

Sin embargo, uno de los que más destacó fue el portal de Televisa Espectáculos (México) ya que tituló la nota como “¡Ni aguanta nada!”.

Esta mañana, las redes sociales se vieron inundadas con la noticia de que Ricardo Arjona se molestó durante una entrevista para el canal CNN en Español.

El cantautor arribó al estudio para hablar con el periodista Camilo Egaña sobre su nuevo disco y próximo tour “Circo Soledad”.

Ante la insistencia del conductor por saber las razones por las que el guatemalteco recibe muchas críticas en redes sociales, el artista decidió abandonar la grabación.

“Espérame un segundo, y esto te lo digo con todo respeto, antes de que termines de hablar del señor Gallo, que no lo conozco: ¿vos recopilaste más cosas de lo mal que hablaron de mí antes que escuchar mi disco? ¡Me parece un pecado!“, respondió Arjona, visiblemente molesto.

En el segmento siguiente, Egaña recordó que la gira del “Circo Soledad” comienza el 3 de mayo en México y confirmó que el cantautor se había retirado del estudio.

“Ricardo se ha retirado; se ha molestado con las preguntas que le he hecho. Quiero decir, alto y claro, que no era para nada mi intención molestarle, en modo alguno (…) No entiendo por qué ciertas personas en los medios de comunicación lo critican de una manera tan feroz (…) Yo pido disculpas por la manera en que, a lo mejor, entendió mis preguntas y le digo que las puertas están abiertas para cuando quiera venir a CNN“.