De cerca con Bohemia Suburbana, anécdotas que tal vez no conocías

Bohemia Suburbana es una banda de rock alternativo que se fundó el 24 de marzo de 1992. Para celebrar su aniversario, la agrupación llevará a cabo un concierto en el que presentarán: 25 canciones y 3 invitados internacionales.

El evento se celebrará el sábado 25 de marzo a las 20:00 horas en Fórum Majadas. Aquí puedes conocer los detalles del show, la gira, invitados y precios. Las entradas ya están a la venta en Todoticket.

La banda está conformada por Giovanni Pinzón, Pepe Mollinedo, Álvaro Rodríguez, Juancarlos Barrios y Josué García. Ellos visitaron la redacción de Publinews para hablar sobre sus expectativas del concierto y revelar anécdotas de su pasado.

Giovanni Pinzón

Fecha de nacimiento: 29 de marzo de 1972

¿Qué opinas de las redes sociales ¿Cómo es tu interacción con los fans?

Soy una persona muy privada, casi no interactúo en las redes sociales. Me gusta conectarme con los seguidores en persona. Soy muy callejero y esa es la forma en la que me gusta encontrarme con el público, en la calle. En Panajachel (donde vivo) tengo la ventaja que todos los fines de semana llegan guatemaltecos de todo el país y es una buena forma de ser anfitrión.

Estoy siempre en contacto con ellos desde ahí, en vivo.

¿Cuáles son tus expectativas del concierto de aniversario?

Estoy muy feliz de compartir con mis colegas nacionales e internacionales. Es una producción grande. También estoy curioso de ver a personas que extraño y que van a estar en el público ese día. Compartir con Rocko Pachucote es un honor. No nos va a alcanzar la noche.

También espero el “quita goma” del día siguiente (risas).

¿Cuál es tu canción favorita? ¿Por qué?

No sé esa respuesta. Mi respuesta a esta pregunta siempre es diferente. Cada momento me cambia el gusto y me recuerdo de otras canciones. Me gusta mucho “Sombras”, “Nadie Sabe” y “Mapa Universal”. Te puedo dar el playlist completo de Bohemia.

Foto: Edwin Bercián

Pepe Mollinedo

Fecha de nacimiento: 2 de abril de 1973

Si tuvieras que decidir, ¿cuál es una de las mejores experiencias que te ha dejado Bohemia Suburbana?

Lo primero es el público. La aceptación que han tenido de nuestro trabajo. Hacer música, definitivamente.

¿Cuál es el regalo más extravagante que han recibido de algún seguidor?

Se han hecho tatuajes con el nombre de la banda y portadas de discos. Nos han regalado pasteles también.

Incluso una vez tuvimos que firmar un bebé (risas). Nos pusieron al bebé acostado y nos pidieron autógrafos.

¿Cuál es tu canción favorita?



“Siento que me voy” es una de mis favoritas. “Tengo que llegar” y “La Quimera”, también me gustan mucho.

Foto: Edwin Bercián

Álvaro Rodríguez

Fecha de nacimiento: 18 de noviembre de 1973

¿Cuál ha sido el regalo más “extravagante” que han recibido de algún fan?

No sé por qué tengo grabado uno en la mente. Nos regalaron una especie de escultura hecha con dos bolsas de té (por nuestra canción) y con unas flores secas. Me pareció algo muy curioso, fue hace mucho tiempo.

Los regalos nos dejan ver cómo el público percibe nuestra música. Me parece bonito y curioso.

¿Cómo es la relación entre ustedes? ¿Cuál ha sido el mayor reto para convivir?

Eso precisamente, es un reto. No es difícil si las reglas están claras El destino nos obligó a ser hermanos. Lo importante es estar pendiente que el otro no esté incómodo y aprender las cosas que no nos gustan.

¿Cuál es tu canción favorita? ¿Por qué?

Cuando lanzamos un disco me quedo con ese, porque quiero escuchar lo nuevo. Imaginaria Sonora es el último y me gustan todas las canciones. Es el disco que más me gusta, es lo que somos ahorita. Yo ya no soy el mismo músico que era cuando tenía 22 años (risas).

Foto: Oliver de Ros

Juancarlos Barrios

Fecha de nacimiento: 4 de septiembre de 1973

¿Cómo manejas tus redes sociales?

Interactúo bastante. Uso mucho Twitter. Una de las experiencias más bonitas es poder conocer a las personas en los conciertos. Se presentan contigo y te dicen ‘yo soy tal y tal’. Hemos hecho muchas buenas amistades con personas que conocimos en las redes sociales. Se cree que es una plataforma superficial, pero yo creo que también puede unir a las personas.

¿Cómo ha madurado la relación entre ustedes? ¿Cuál es el reto para convivir?

La tolerancia es lo más importante. Al final somos como un experimento social. Somos personas que venimos de diferentes contextos y aprendemos a tolerarnos y llevarnos bien. Al final somos una familia.

¿Cuál es tu canción favorita?



“Azul”, definitivamente. También “Xibalbá” del nuevo disco y “Tengo que llegar”.

Foto: Edwin Bercián

Josué García

Fecha de nacimiento: 19 marzo de 1985

¿Cómo manejas tus redes sociales y la interacción con los seguidores?

Yo soy muy abierto en mis redes sociales. No tengo una fan page, mantengo mi perfil personal con mis amigos. Mi perfil muestra mucho lo que soy cuando no estoy con Bohemia. Me gusta compartir fotos con mis hijos, estoy muy orgulloso de ellos. Twitter lo uso por ratos, la crítica destructiva no me gusta y por eso a veces lo dejo.

¿Qué es lo que más te ha impactado de los fans?

Las historias de los fans cuando hemos tocado en Estados Unidos son impactantes. Te dan mucho de la realidad que están viviendo nuestros compatriotas allá, pero igual se toman un tiempo para ir a verte. Esas experiencias han sido un regalo, conocer las historias de héroes.

¿Cuál es tu canción favorita?



Me gusta “Buscando conexión”. Es una canción del nuevo disco que no hemos tocado en vivo. La vamos a tocar en el concierto de los 25 años y me gusta mucho cómo está sonando. También “Planeta Hola” y “Ayai Uyui”