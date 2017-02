Camila Cabello quiere aumentarse el busto para su cumpleaños

Aunque muchas chicas quisieran un carro o ropa y zapatos para su cumpleaños, Camila Cabello quiere algo más grande, ¡literalmente!

Con más de 14 millones de seguidores en Twitter, la cantante revolucionó las redes sociales al decir que para su próximo cumpleaños quiere aumentarse el busto.

for my 20th birthday I just want my boobs to be a LITTLE bigger. Just a little

