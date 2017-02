Además del Premio Óscar, los nominados reciben joyas, viajes y otros regalos

Es común que cada año, los nominados en las principales categorías de los Premios Óscar reciban más regalos. Distinctive Assets es una compañía de marketing que entrega una bolsa de obsequios a algunas de las celebridades.

Según la revista Forbes, durante 16 años han entregado regalos a 25 nominados. Estos obsequios no están aprobados oficialmente por la Academia, pero se han vuelto un gran atractivo para los postulados. Así, aunque no ganen el premio mayor, no regresarán a casa con las manos vacías.



Los regalos

Algunos de los obsequios más costosos de este año son:

Estadía de tres días en un rancho de California (aproximadamente 40 mil dólares)

Una semana en el Golden Door Spa en San Diego (8 mil dólares)

Tres noches en el Grand Hotel Excelsior Vittoria (5 mil dólares)

10 sesiones con el entrenador de celebridades, Alexis Seletzky (900 dólares)

Un sistema automático de luces inteligentes y cámaras de seguridad para el hogar (599 dólares)

Un brazalete de diamantes de 14 quilates (595 dólares)

Entre otros

Los afortunados en recibir estas bolsas son los nominados en las categorías Mejor actriz y actor protagonista, Mejor actriz y actor de reparto y Mejor director. ¿Qué te parece?



