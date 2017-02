“La La Land”, la favorita para hacer historia en los Premios Óscar 2017

“La La Land” ya ha arrasado en otros premios y los Óscar no serán la excepción. La cinta del joven director Damien Chazelle recibió 14 nominaciones. Entre ellas: Mejor director, Mejor actor, Mejor actriz, Canción original, entre otras.

La película es un tributo a la época de oro de los musicales estadounidenses y es favorita en la ceremonia de este domingo. La gala desvelará a lo largo de tres horas cuántas de las nominaciones obtiene la cinta. Pero también promete ser la tribuna propicia, con sus cerca de 40 millones de telespectadores en Estados Unidos, para hablar contra el presidente estadounidense Donald Trump y para intentar corregir la polémica racial que ensombreció las últimas dos ediciones.



La política de hecho debe estar presente desde el mismo comienzo de la gala con el monólogo del anfitrión Jimmy Kimmel y luego en los discursos. El director iraní nominado Asghar Farhadi no asistirá a la gala en protesta a la polémica orden de Trump contra inmigrantes musulmanes.

El fin de semana del Óscar los directores nominados por mejor cinta en idioma no inglés condenaron el “clima de fanatismo y nacionalismo” en el país, una manifestación contra el presidente se realizó en Beverly Hills, y unas 10.000 personas se congregaron el domingo para una proyección de “El viajante” en Londres en apoyo a Farhadi.

