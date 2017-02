Paulina Rubio publica una foto de su pierna vendada tras sufrir dolorosa caída del escenario

Durante el fin de semana pasado, Paulina Rubio sufrió una aparatosa caída del escenario mientras se presentaba en el Carnaval de Campeche.

A decir de la cantante, la productora del show no iluminó bien el área por lo que ella no visualizó el final de la pasarela y se cayó.

La cantante no se había pronunciado formalmente ante el incidente, ¡hasta ahora!

La “Chica Dorada” compartió en sus redes sociales una fotografía de su pierna izquierda vendada.

Con el fin de tranquilizar a sus fans, la artista indicó que desea volver a entrenar después del accidente.

Los fanáticos no dudaron en mostrarle su cariño y apoyo con comentarios como “Pobrecita, recupérate pronto”, “Ánimo, pronta recuperación”, “Qué bueno que nada más eran unos moretones, qué susto me dio”, “Los golpes de la vida te fortalecen mucho”, “Pau Pau, sana sana colita de rana” y “Qué bueno que no pasó a mayores”.

Paulina podría demandar a organizadores de carnaval

Varios medios mexicanos indican que la “Chica Dorada” está furiosa por la situación ya que el establecimiento no contaba con los requerimientos adecuados para el show. Así que la artista estaría pensando en demandar a la empresa productora.

Mientras tanto, la conductora y colaboradora del carnaval, Guadalupe Medina, asegura que no fue su culpa. Aunque Paulina Rubio terminó su show con profesionalidad, al bajar del escenario “empezó la gritoniza”.

“Los que tuvieron detrás del escenario escucharon eso, lo de una demanda que podría poner por lo que vivió. El representante artístico de este evento no ha querido hablar del tema, lo que sí es un hecho es que no fue error de la empresa, porque las pasarelas cuentan con todo el equipo técnico y es vidente que la del error fue ella, porque no se fijo bien dónde estaba caminando. Además su equipo es el que falló al no avisarle con luces hasta dónde llegaba el escenario”, indicó Medina para medios mexicano.