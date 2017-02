Paulina Rubio podría demandar a organizadores de carnaval tras caerse del escenario

El fin de semana se hizo viral un video donde se puede ver que Paulina Rubio sufre una fuerte caída del escenario en el Carnaval de Campeche.

Al parecer, la causa de este percance fue que el área no estaba bien iluminada.

Aunque la cantante nunca hizo mención de este percance en sus redes sociales, sí agradeció al público que se presentó esa noche.

A post shared by Paulina Rubio (@paurubio) on Feb 19, 2017 at 8:39am PST

Ahora, varios medios mexicanos indican que “La Chica Dorada” está furiosa por la situación ya que el establecimiento no contaba con los requerimientos adecuados para el show. Así que la artista estaría pensando en demandar a la empresa productora.

Mientras tanto, la conductora y colaboradora del carnaval, Guadalupe Medina, asegura que no fue su culpa.

“Los que tuvieron detrás del escenario escucharon eso, lo de una demanda que podría poner por lo que vivió. El representante artístico de este evento no ha querido hablar del tema, lo que sí es un hecho es que no fue error de la empresa, porque las pasarelas cuentan con todo el equipo técnico y es vidente que la del error fue ella, porque no se fijo bien dónde estaba caminando. Además su equipo es el que falló al no avisarle con luces hasta dónde llegaba el escenario”, indicó Medina para medios mexicanos.