José Rául González “Dj Gonzo” presenta su libro “La Sabrosura de Vivir”

“La Sabrosura de Vivir” es un libro del diario personal de José Raúl González “Dj Gonzo” o conocido también como Mr. Tropical. En él narra su testimonio de cómo fue para él enterarse de que tenía cáncer y cómo hoy en día habla sobre su propósito de seguir vivo tras vencer esa enfermedad dos veces.

“Me enteré de mi enfermedad en el 2018. Llevaba varios meses sintiéndome con fiebre y con el estómago inflamado”, empieza a contarnos José Raúl en entrevista para Emisoras Unidas. “Como uno tiene la idea de que estás joven y no va a pasarte nada, pensé que no era algo para preocuparse. Sin embargo, cuando viajé a España por cuestiones de mis proyectos artísticos tenía el estómago como si fuera una mujer en período de gestación ¡Súper inflamado! Fue ahí donde empecé a ver que eso no estaba bien”, continúa.

“Estando allá decidí comprar un libro en las calles de Madrid y leyéndolo era la historia de un hombre que tenía cáncer y eran sus últimos días de vida. Durante la narración, el autor describía cómo se sentía y fue ahí que me di cuenta que los síntomas de los cuales él describía yo lo estaba viviendo. Al regresar a Guatemala ya tenía el estómago más inflamado y fui directo a ver a un especialista, mi mamá me acompañó”.

“El doctor me mostró los resultados y como un líquido rodeaba mi estómago. Me dijo que todo eso gris que se miraba era cáncer. En ese momento se me aguado el cuerpo y me senté. Cuando reaccione y vi a mi madre que se estaba aguantando el llanto fue lo más difícil”, agrega.

Sin duda la terrible noticia fue fulminante para Dj Gonzo que en ese momento decidió iniciar un proceso para luchar contra el cáncer.

“Tenía colapsado los pulmones y tenía masas cancerígenas en todo el cuerpo. Inicié mi proceso y pedí que no me dieran los diagnósticos de los doctores porque yo estaba positivo y no quería que me desmotivarán”, narra.

Fue así que tras someterse a varias quimioterapias, José Raúl empieza a escribir un diario personal de su día a día y cómo era luchar contra la enfermedad. Además de hablar sobre cómo se sentía su familia y sus amigos, y el apoyo que le brindaban.

Tras su recuperación, el artista decidió mudarse con su actual pareja en noviembre del 2019 y enero de este año los síntomas volvieron.

“Realmente fue duro para mí volver a sentir esa fiebre, los mismos síntomas y sabía que el cáncer había regresado. Ahora era más duro pues apenas llevaba dos meses viviendo con mi esposa, ponerla en estas circunstancias y además el seguro ya no me cubría más. Al hacerme los respectivos exámenes la doctora me comentó que el cáncer había vuelto pero esta vez también con leucemia y que estaba bastante avanzado”.

“En esta ocasión sentí aquello de decir ¡Otra vez! y entre al intensivo. Le pedí a mi familia que no me dijeran nada de lo que decían los doctores. Estuve más de 40 días en el intensivo, todo estaba más complicado”, agrega.

“Fue ahí que hable con un editor y le dije que el diario tenía que ser un libro y que tenía que tener esta segunda parte. Que yo estaba seguro que iba a salir del intensivo e iba a estar bien para terminarlo”.

Tras su recuperación, los médicos le agregaron a José Raúl que no entendía cómo había logrado recuperarse pues su diagnóstico de vida era tan solo de unas semanas.

Fue así como Dj Gonzo ahora da un testimonio de fe, amor y esperanza, y habla de su gran propósito de seguir vivo con su libro “La Sabrosura de Vivir”.

Sobre este libro

“La Sabrosura de Vivir” ya está a la venta de forma física. Puede solicitarlo al número de WhatsApp +502 5701 2425 (con envíos a domicilio) y para el público en el extranjero se hará por medio del mismo número con el Libro en Versión Digital. En algunas semanas también estará a la venta en Amazon.

José Raúl Gonzalez Iturbide es Co-fundador del Sello discográfico Cacao basado en Berlín, Alemania. Este mismo tiene la intención de llevar el sonido Centroamericano en música electrónica a Europa. Ha lanzado 2 álbumes, más de 20 sencillos y remixes en sellos de Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, México, Panamá. Se ha presentado en Europa, Norte América, Sudamérica y el Caribe.

Es una de las figuras más representativas de la escena de música electrónica en Guatemala y Centro América.