Bailarina no solo besó a Maluma también tocó sus partes íntimas en los VMAs

Maluma formó parte de la exclusiva lista de artistas que cantaron en los MTV Video Music Awards 2018.

El cantante colombiano fue el único intérprete de habla hispana escogido para presentarse en esta edición.

Con toda emoción subió al imponente escenario para interpretar su popular tema "Felices los 4", en medio de desbordante energía y un atrevido cierre de presentación.

El momento fue el que más llamó la atención, pues una de sus sensuales bailarina cerró con broche de oro dándole un tremendo beso en la boca.

¡Y no solo eso¡ La misma mujer aprovechó la oportunidad y tocó los atributos del artista, como lo revela una imagen publicada por la agencia AFP.

Como se recuerda en el videoclip de "Felices los 4", él protagoniza un triángulo amoroso con una mujer casada, interpretada por su actual pareja, la modelo Natalia Barulich, y Wilmer Valderrama.

Un sorpresivo encuentro sostuvo el colombiano junto a Madonna en el backstage de la última entrega de los premios.

Luego de su presentación, el "Pretty boy" fue interceptado por la "Reina del Pop" quienes sostuvieron un breve diálogo para luego saludar a Lenny Kravitz.

El registro del momento también fue publicado en su cuenta de Instagram y junto a la imagen escribió lo siguiente:

"Me echó la bendición y me dijo que estaba listo para el siguiente nivel…Love you Queen you're such an inspiration".