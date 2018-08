Todos los ganadores de los MTV VMA 2018

La estadounidense Cardi B se ha convertido de a poco en una de las mujeres más prominentes en el hip-hop, un mercado frecuentemente dominado por hombres. Para los MTV Video Music Awards 2018 llegó con 10 nominaciones, de las que se hizo acreedora de un premio.

La cantante compitió por las categorías Latina y hip-hop, que ganaron J Balvin junto con Willy William y Nicki Minaj, respectivamente.

La cantane Nicki Minaj ganó el primer galardón de los MTV #VMAs, al Mejor video de hip hop. Vía @PublinewsGT pic.twitter.com/4eBMwnqwLg — Espectáculos (@Espectaculos_PN) August 21, 2018

Además de Jennifer López, quien recibió el "Michael Jackson" Vanguard Video Award, este es el listado de los ganadores de este año:

VIDEO DEL AÑO

Camila Cabello ft. Young Thug – "Havana"

ARTISTA DEL AÑO

Camila Cabello

CANCIÓN DEL AÑO

Post Malone ft. 21 Savage – "rockstar"

La cantante Cardi B ganó el premio Mejor artista nuevo, en los MTV #VMAs. Vía @PublinewsGT pic.twitter.com/Xt7gAvwziS — Espectáculos (@Espectaculos_PN) August 21, 2018

MEJOR ARTISTA NUEVO

Cardi B

MEJOR COLABORACIÓN

Jennifer Lopez ft. DJ Khaled & Cardi B – "Dinero"

La cantante cubana-estadounidense @Camila_Cabello posa para los fotógrafos durante su llegada a los MTV #VMAs. Vía @PublinewsGT pic.twitter.com/lKVEyN9zfJ — Espectáculos (@Espectaculos_PN) August 21, 2018

MEJOR ARTISTA PUSH DEL AÑO

JULY 2018 – Chloe x Halle

JUNE 2018 – Sigrid

MAY 2018 – Lil Xan

APRIL 2018 – Hayley Kiyoko

MARCH 2018 – Jessie Reyez

FEBRUARY 2018 – Tee Grizzley

JANUARY 2018 – Bishop Briggs

DECEMBER 2017 – Grace VanderWaal

NOVEMBER 2017 – Why Don't We

OCTOBER 2017 – PRETTYMUCH

SEPTEMBER 2017 – SZA

AUGUST 2017 – Kacy Hill

JULY 2017 – Khalid

JUNE 2017 – Kyle

MAY 2017 – Noah Cyrus

La cantante y actriz @JLo presenta un mix de sus mejores éxitos y recibe el prestigioso "Michael Jackson" Vanguard Award en los MTV #VMAs. Vía @PublinewsGT pic.twitter.com/ITpozqAUBZ — Espectáculos (@Espectaculos_PN) August 21, 2018

MEJOR POP

Ariana Grande – "No Tears Left to Cry"

MEJOR HIP HOP

Nicki Minaj – "Chun-Li"

MEJOR LATINO

J Balvin, Willy William – "Mi Gente"

"Mi gente", de @JBALVIN y Willy William, ganó como Mejor latino, premio el cual se entregó este año por primera vez en los MTV #VMAs. Vía @PublinewsGT pic.twitter.com/IwBTp4t87f — Espectáculos (@Espectaculos_PN) August 21, 2018

MEJOR DANCE

Avicii ft. Rita Ora – "Lonely Together"

MEJOR ROCK

Imagine Dragons – "Whatever It Takes"

VIDEO CON MENSAJE

Childish Gambino – "This Is America"

MEJOR CINEMATOGRAFÍA

The Carters – "APES**T"

MEJOR DIRECCIÓN

Childish Gambino – "This Is America" – Directed by Hiro Murai

La estadounidense Ariana Grande se lleva el premio de Mejor pop, en los MTV #VMAs. Vía @PublinewsGT pic.twitter.com/3HgdHqbKbX — Espectáculos (@Espectaculos_PN) August 21, 2018

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE

The Carters – "APES**T"

MEJORES EFECTOS VISUALES

Kendrick Lamar & SZA – "All The Stars"

MEJOR COREOGRAFÍA

Childish Gambino – "This Is America"

MEJOR EDICIÓN

N.E.R.D & Rihanna – "Lemon"