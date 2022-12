Luego de las críticas de Georgina Rodríguez al técnico de Portugal, Fernando Santos, éste le “respondió” que no se arrepiente de haber dejado en la banca a Cristiano Ronaldo.

Después de haber sido fuertemente criticado por Georgina Rodríguez, por haber dejado en la banca a Cristiano Ronaldo, el técnico de la selección de Portugal, Fernando Santos, respondió a los señalamientos de la modelo y de “todo el mundo”, que lloró por la eliminación del astro portugués del Mundial de Qatar. La influencer recriminó, incluso, la amistad y respeto de CR7 hacia el estratega pues dijo que no se los merece. Esto respondió:

Cabe recordar que fue por medio de un mensaje en sus historias de Instagram, que “Georgina”, se fue contra el seleccionador por el fracaso de Portugal, que quedó eliminada en cuartos de final a manos de Marruecos, por 1-0, en un partido en el que Santos hizo ingresar a CR7 como suplente y pese a que el crack cambió el ritmo del partido, ya no le alcanzó para revertir el resultado.

Las palabras de Georgina Rodríguez

“Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ése amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego, vio como cambió todo, pero ya era tarde”, comenzó diciendo Georgina.

Y continuó: “No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido”, expresó la “diva”.

Lo que respondió Santos

Ante estas críticas, Santos respondió en conferencia de prensa que su estrategia fue correcta y que haber dejado en la banca a Cristiano Ronaldo no fue un error, pues lo utilizó cuando lo creyó conveniente y no se arrepiente de ello.

“No me arrepiento, al equipo le fue muy bien en el partido con Suiza. Cristiano es un gran jugador y entró cuando entendimos que era necesario en el partido. No me arrepiento de eso”, dijo Fernando Santos.

El estratega además consideró que una renuncia no está en sus planes: “Voy a hablar con el presidente, que es como lo hemos hecho siempre, y vamos a ver qué es lo mejor para la selección portuguesa. Presentar mi renuncia ni siquiera es parte de mi léxico”, expresó.

