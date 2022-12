Georgina consuela a Cristiano Ronaldo y arremete contra Santos

“Tu amigo y entrenador decidió mal”: Georgina Rodríguez muestra su dolor y enojo por la eliminación de Portugal del Mundial de Qatar 2022. Esto dijo la influencer:

La modelo, empresaria e influencer, Georgina Rodríguez pareja de Cristiano Ronaldo, no pudo ocultar su tristeza y decepción por la eliminación de la selección de Portugal del Mundial de Qatar 2022. “Gio” envió un mensaje de consuelo a CR7, pero también lapidó a Santos al reclamarle que se equivocó, “No se puede sacar la cara por alguien que no lo merece”, escribió.

Y fue con un mensaje en una de sus historias de Instagram, que Georgina expresó cómo se siente por el fracaso de Portugal en la que puede ser la última Copa del Mundo de Cristiano Ronaldo. Su tristeza no es para menos, pues millones de espectadores vieron cómo CR7 se retiraba de la cancha en medio de un gran llanto. El técnico Santos lo hizo ingresar como suplente, pero ya no le alcanzó el tiempo para cambiar el rumbo del partido y la “Seleçao” terminó cayendo por 1-0 en los cuartos de final.

#Qatar2022 #PublinewsMundial | “Ver llorar a Cristiano me parte el corazón”, “Lo que te hizo Santos no tiene nombre, no llores”, “Se nos va Cristiano de los Mundiales”. Usuarios expresan su dolor por Cristiano Ronaldo 😢https://t.co/aElKpg2YAK

