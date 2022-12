Jugador al que Messi dijo “bobo” rompe el silencio y se queja

“¡Qué miras bobo!”: Wout Weghorst se quejó de las “palabras irrespetuosas” que le lanzó Messi. Esto dijo el delantero de los Países Bajos:

Gran polémica se desató al final del partido entre Argentina y Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, cuando en un momento muy caliente, Messi le dijo “¡qué miras bobo!”, al delantero neerlandés, Wout Weghorst. Y es que los jugadores de ambas selecciones terminaron con los ánimos muy caldeados, y no era para menos, pues ofrecieron uno de los duelos más intensos del torneo.

Sin lugar a dudas el partido que protagonizaron albicelestes y neerlandeses ha sido uno de los que más talento derrochó, pero también que ha dado de qué hablar. Cabe recordar que el partido terminó 2-2 en el tiempo reglamentario y tiempos extras, por lo que el pase a semifinales se resolvió en los penaltis (3-4), donde la gran figura fue el portero albiceleste, “Dibu” Martínez al atajar dos lanzamientos.

La contienda de Weghorst y Messi

“Yo quise darle la mano (a Messi) después del partido, le tengo mucho respeto como jugador de futbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo, mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona, realmente decepcionado”, dijo el jugador que anotó los dos tantos con los que Países Bajos forzó a la prórroga y los tiros penaltis.

¿Qué pasó en realidad?

El periodista Ricardo Rosety se encontraba en zona mixta entrevistando a Messi cuando ocurrió el incidente y explicó lo que sucedió, pues las cámaras solo captaron la reacción del argentino.

“Le hace el gesto de pedirle la camiseta y darle la mano, Messi no lo acepta, y el holandés tampoco se lo toma bien. Se lo explica al “Kun”, que da por zanjado el asunto hablando con Weghorst. Pero después todavía tienen otro cruce de miradas antes de otra entrevista de Messi”, escribió el periodista.

Y continuó: “El pique de Messi con Weghorst durante el partido continuó en el túnel de vestuarios y con esta imagen del argentino en el inicio de una entrevista en televisión. El holandés quiso acercarse a Leo, pero ése no quería hablar. Kun y Lautaro trataron de poner un poco de paz”.

Por su lado, Messi, aseguró que Weghorst estuvo provocando a sus compañeros durante todo el juego. “El 19 (Weghorst) nos provocó desde que entró nos chocaba, nos decía cosas y eso no es parte del futbol, yo siempre respeto a todo el mundo y ellos no nos respetaron”, expresó la “Pulga”.

