Los mejores memes de la clasificación de Argentina ante Países Bajos

Con creativos memes los usuarios se burlan de van Gaal y Países Bajos tras la clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial de Qatar.

La victoria de Argentina en penaltis (4-3 tras empate 2-2) desató la euforia de los usuarios de las redes sociales y con divertidos memes se burlaron del técnico van Gaal y Países Bajos. El héroe del partido fue el guardameta Emiliano Martínez, quien atajó dos lanzamientos. El próximo rival de la albiceleste será la Croacia, de Luka Modric, que también sorprendió al eliminar, también en los penaltis, a Brasil.

En la tanda decisiva, ‘Dibu’ Martínez atajó los dos primeros tiros neerlandeses, los de Virgil Van Dijk y Steven Berghuis. En los tiradores argentinos solo erró Enzo Fernández y Lautaro Martínez firmó el lanzamiento que enviaba a la Scaloneta rumbo a ‘semis’. Antes, el defensor Nahuel Molina (35), con su primer gol con la Albiceleste, y Leo Messi (72 de penal) adelantaron a su equipo, pero Wout Weghorst con un doblete (83, 90+11) forzó la prórroga.

Gracias a su tanto, Messi alcanzó a Gabriel Batistuta como máximo goleador argentino en Mundiales, con un total de diez. Cuatro de ellos son en Catar-2022, donde se pone a uno del líder de la tabla de goleadores, el francés Kylian Mbappé (5).

Van Dijk to the Argentina player pic.twitter.com/4YtU5Xdv3d

En partidos disputados en la competición llegó a 24, igualando en el segundo puesto histórico con el alemán Miroslav Klose y quedando ya a uno del récord de 25 de otro alemán, Lothar Matthäus.

Salvo contratiempo de última hora, Messi alcanzará a Matthäus en semifinales y fijará una nueva plusmarca en una eventual final o en un posible partido por el tercer puesto.

van dijk vs paredes pic.twitter.com/vb3yPYAl15

Países Bajos llegaba al partido de este viernes con ganas de revancha por la semifinal mundialista perdida precisamente por penales ante Argentina en Brasil-2014, pero el equipo de Louis Van Gaal vuelve a ver cortado su camino por la Albiceleste, que ocho años después regresará a la penúltima ronda de un torneo que ganó por primera vez en 1978, superando precisamente a los neerlandeses en la final, y que no conquista desde 1986 con Diego Maradona.

En el inicio del duelo, las principales ocasiones llegaban únicamente con intentos demasiado tímidos desde fuera del área, de Messi (22), del neerlandés Steven Bergwijn (24) y del argentino Rodrigo De Paul (33).

Fue entonces cuando apareció la magia del 10 para abrir, una vez más, el camino a Argentina: Messi brindó esta vez una asistencia de oro, se deshizo del acoso de los rivales y envió un pase entre líneas para que en el área Nahuel Molina definiera a la perfección en el mano a mano con Noppert, en el minuto 35.

Messi rozó el segundo en el 63 con un disparo de falta que se fue rozando la escuadra. En el 65 fue cambiado Rodrigo De Paul, que había estado en duda por una molestia muscular y que hasta ahora había jugado todos los minutos de su equipo en Catar.

Messi dio aparente tranquilidad en el 72, transformando el penal que ponía distancias en el marcador, pero el gol de Wout Weghorst (83), de cabeza ante un balón colgado por Steven Berghuis, supuso un giro de guión.

Países Bajos forzó ‘in extremis’ la prórroga, con una jugada ensayada: saque de falta raso de Teun Koopmeiners que Weghorst, en el área, aprovechó para el 2-2.

argentina and the netherlands every 4 minutes😭pic.twitter.com/2R0CGhStwk

— 🌹❣️ (@megscedes_) December 9, 2022