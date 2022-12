Consternación por la muerte del periodista Grant Wahl, crítico del Mundial de Qatar

El hermano de Grant Wahl, periodista fallecido este viernes en Catar, denunció en redes sociales que no murió por causas naturales y que recibió amenazas de muerte.

Un reconocido periodista deportivo estadounidense falleció el viernes tras desplomarse en la tribuna de prensa mientras cubría los cuartos de final Argentina-Países Bajos del Mundial de Qatar 2022, confirmaron los organizadores el sábado.

Grant Wahl, de 48 años, “se sintió mal en la tribuna de prensa del estadio de Lusail”, precisó un portavoz del Comité Supremo de Organización. “Allí recibió inmediatamente tratamiento médico de urgente, que continuó durante su traslado en ambulancia al hospital general Hamad”, en Doha.

U.S. Soccer Statement On The Passing Of Grant Wahl: pic.twitter.com/CBp1mCK1mQ

— U.S. Soccer (@ussoccer) December 10, 2022