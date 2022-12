El “mundo” llora la eliminación de Cristiano Ronaldo de Qatar 2022

“Ver llorar a Cristiano me parte el corazón”, “Lo que te hizo Santos no tiene nombre, no llores”, “Se nos va Cristiano de los Mundiales”. Usuarios expresan su dolor por Cristiano Ronaldo.

Las redes sociales se vieron desbordadas este sábado con mensajes de dolor y desilusión por la eliminación de Cristiano Ronaldo y Portugal del Mundial Qatar 2022. La tristeza de los seguidores no era para menos, pues soñaban con ver a CR7 en la gran final, en la que puede ser su última Copa del Mundo. “Todos” lamentaron ver cómo una de las grandes leyendas del futbol mundial abandonaba la cancha llorando.

“Se me parte el corazón verte así”, “No llores Cristiano, eres el mejor”, “No pite árbitro, se nos va CR7”, “Ver llorar a Cristiano me parte el corazón”, “Lo que te hizo Santos no tiene nombre, no llores”, “Se nos va Cristiano de los Mundiales”, Estos son algunos mensajes de dolor que expresaron los usuarios de las redes sociales al ver como el “Bicho” se marcha llorando tras la eliminación de Portugal a manos de Marruecos.

Las lágrimas de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo festejó este sábado un récord que no tuvo final feliz. Al entrar en el campo en el minuto 52 contra Marruecos, en cuartos de final del Mundial, igualaba, con 196, la marca de mayor número de partidos internacionales.

Pero ese cuento de hadas de Cristiano Ronaldo quedó oscurecido por la derrota ante Marruecos por 1-0 y la eliminación de Portugal del torneo.

Cuando el colegiado pitó el final del partido, Cristiano Ronaldo abandonó rápidamente el terreno de juego con lágrimas en los ojos.

Los sollozos del astro portugués continuaron en el túnel de vestuarios, inconsolable, mientras sus compañeros seguían en el terreno de juego, también entristecidos.

A sus 37 años, fue seguramente el último Mundial del cinco veces ganador del Balón de Oro.

El duelo contra Marruecos será recordado más en la biografía de Cristiano Ronaldo por la derrota y tal vez su último partido en Mundiales, que por alcanzar al kuwaití Bader al-Mutawa, como los dos jugadores con mayor número de partidos internacionales en la historia (196).

En este partido contra la selección magrebí, el escenario para Cristiano Ronaldo fue diferente al que encontró en el duelo contra Suiza, en la victoria por goleada (6-1) en octavos de final.

Si en el duelo contra los helvéticos, en el que también comenzó en el banquillo, desde el inicio del segundo tiempo el público empezó a corear su nombre con ansias de verlo jugar y le dedicó una estruendosa ovación cuando entró a falta de un cuarto de hora, el escenario fue distinto contra Marruecos.

Con amplia mayoría de aficionados magrebíes en las gradas, nadie pidió su entrada en el campo, y cuando lo hizo, en el minuto 52, en sustitución de Ruben Neves, los abucheos y pitidos en su contra arreciaron.

El público marroquí imponía en su ley en las tribunas.

Sin ocasiones

Cristiano Ronaldo llevó peligro en el primer balón que tocó, a los pocos segundos de entrar, con un incursión por la izquierda y posterior centro que no encontró rematador. Pero eso fue casi todo.

Cristiano tenía la difícil misión de darle la vuelta al marcador en contra. Marruecos ganada por 1-0 con gol de cabeza de Youssef En Nesyri en el minuto 42, y tenía que ayudar en la batalla portuguesa contra el reloj.

A Portugal, con Ronaldo, le quedaban 38 minutos para al menos empatar. Pero casi no existió el astro portugués en la parte final del encuentro.

La cerrada muralla defensiva que colocó la selección marroquí contra España en octavos de final, la repitió contra Portugal con igual éxito. En ambos partidos el conjunto magrebí no encajó ningún gol.

Cristiano Ronaldo deja Catar-2022 con dos records, el de mayor número de partidos internacionales (196) y habiéndose convertido en el único jugador en haber anotado goles en cinco Mundiales, tras haber marcado en el debut contra Ghana (victoria por 3-2).

Pero esos dos récords se han visto empañados por una eliminación en cuartos de final.

Al mismo tiempo, su gran rival, el argentino Leo Messi, sigue en competición y jugará las semifinales contra Croacia.

Ahora, Cristiano Ronaldo deberá enjugar las lágrimas y pensar en su futuro a nivel de clubes. Tras haberse roto su contrato con el Manchester United, busca equipo. Las últimas informaciones apuntan a que irá a un club de Arabia Saudita.

Lo que está claro, es que las últimas semanas no han sido las mejores en la carrera de Cristiano Ronaldo.

