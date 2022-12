El llanto de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal

Cristiano Ronaldo no pudo contener el llanto tras la eliminación de Portugal en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Marruecos hizo historia este sábado en el Mundial de Qatar al imponerse 1-0 al Portugal de Cristiano Ronaldo en su duelo de cuartos de final, convirtiéndose así en la primera selección de África que logra acceder a las semifinales del torneo en toda la historia.

El miércoles, en Al Khor, los marroquíes buscarán el billete a la final contra Inglaterra o Francia, que se miden este sábado en el cierre de los cuartos. El atacante del Sevilla Youssef En Nesyri consiguió, de cabeza, el único tanto del partido, en el minuto 42.

MOROCCO ARE HEADING TO THE SEMI-FINALS! 🇲🇦@adidasfootball | #FIFAWorldCup

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 10, 2022