¿Por qué los balones del Mundial se cargan antes de cada partido?

Una imagen viral en redes sociales causa sensación entre los fanáticos del futbol en medio de Catar 2022.

Esta nueva edición de la Copa del Mundo de la FIFA es inédita por varias situaciones. La primera es que como nunca antes en la historia, el máximo certamen de selecciones en el mundo se disputa a fin de año, y no entre temporadas según el calendario europeo. Eso se debe a otro hito: es la primera ocasión que el Mundial de Catar se realiza en territorio árabe.

En este contexto, y con los avances de la tecnología que también se pueden ver en los estadios refrigerados por las altas temperaturas que se registran durante la época en Doha, el juego en sí también sufrió cambios. Y uno de ellos está relacionado a la gran protagonista del juego: la pelota.

El balón del Mundial Catar 2022 que la FIFA denominó “Al Rihla”, es una pelota inteligente que cuenta un chip que le permite analizar todos los sucesos del partido. Es por eso que en las últimas horas, se hizo viral una fotografía detrás de un arco en donde se pueden ver a varios esféricos cargándose enchufados a la electricidad.

La imagen, nunca antes vista en una Copa del Mundo, tiene una clara explicación. Para que la pelota de esa edición pueda funcionar, necesita de una batería. Su autonomía es de seis horas cuando está en contacto con el césped de los estadios y de 18 días cuando no recibe ningún estímulo externo.

DID YOU KNOW ?

The World Cup balls (Adidas Al Rihla) are charged before every game.

This is because the balls used high-tech sensor which needs to be charged as to get match data and statistics 📊#FIFAWorldCupQatar2022 #Olt_in_Qatar pic.twitter.com/6dTNFGWQfS

— Olt Sports (@oltsport_) November 30, 2022