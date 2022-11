Los mejores memes del Portugal vs. Ghana

El festejo de Cristiano Ronaldo hizo recordar al del Pipa Benedetto ante River.

La mañana de este jueves se vivió uno de los partidos más emocionantes del Mundial Catar 2022. Portugal derrotó 3-2 a Ghana y se coloca primero en el Grupo H, luego del empate 0-0 entre Corea del Sur y Uruguay. Por ende, este partidazo dejó una serie de memes.

El encuentro empezó parejo. De hecho, el primer tiempo culminó 0-0. Pero, la segunda mitad fue otro cantar. A los 65 minutos, Cristiano Ronaldo colocó el 1-0 de penal. Con este tanto, el portugués alcanzó un récord histórico: es el único jugador que ha anotado en cinco copas del mundo.

Sin embargo, a los 73′, André Ayew puso el 1-1. El técnico de Ghana hizo dos cambios ofensivos y le costó una enormidad. Joao Félix y Rafael Leao pusieron el 2-1 y 3-1 que parecía definitivo. Pero, nada estaba dicho. A los 89′, Osman Bukari colocó el 3-2 y en la última jugada del partido, Iñaki Williams pudo sentenciar el empate, pero se resbaló y la defensa pudo recuperarse.

Sin duda, ha sido uno de los mejores partidos que ha dado el Mundial Catar 2022 hasta el momento, y las redes sociales lo han visto reflejado en los memes que, sin duda, han sacado más de una carcajada.

