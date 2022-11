Mundial Catar: Uruguaya cautiva a transeúntes al apoyar a su país con diminuto look

La modelo uruguaya también compartió una sesión de fotos que encendió la temperatura en redes y dieron de qué hablar.

Agustina Añón es una modelo uruguaya que no teme utilizar prendas cortas o lencería con el que no deja nada a la imaginación. En esta ocasión no fue la excepción porque compartió una serie de fotografías en las que posaba desde la cama luciendo un body blanco lleno de transparencias.

“Gracias por compartir te ves increíble”, “Totalmente hermosa y sexy”, “Súper encantadora dama”, “Totalmente una Diosa”, “Qué belleza de uruguaya”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Agustina Anon (@agus_tina)

Además, Agustina deleitó a varios transeúntes al recorrer las calles apoyando a la Selección de Uruguay. La modelo decidió utilizar una pantaloneta corta y así mostró sus sensuales atributos. Uruguay y Corea del Sur se enfrentaron hoy en el Mundial de Catar y el partido finalizó con un empate 0-0.

La modelo uruguaya compartió varios momentos de como apoya a su equipo favorito del Mundial y pronto se hizo viral, no solamente por sus últimas publicaciones sino por su contenido exclusivo en su página web.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Agustina Anon (@agus_tina)

Agustina Añon es una uruguaya que genera mucha repercusión en las redes sociales. La influencer no le tiene miedo a los looks más atrevidos y no duda en compartir con los fanáticos sus mejores producciones de fotos y videos. Actualmente es una de las modelos más seguidas de Uruguay.

