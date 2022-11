Qué significado tiene el brazalete “One Love” y por qué está prohibido en Catar

Las siete federaciones europeas, incluida Alemania, que planearon llevar un brazalete arcoíris contra las discriminaciones en Catar renunciaron el lunes por la amenaza de “sanciones deportivas” de la FIFA que no fueron precisadas.

Los futbolistas alemanes se taparon la boca con la mano a la hora de tomarse la foto de equipo antes de su debut en Catar 2022 contra Japón este miércoles, 23 de noviembre de 2022, una aparente protesta contra la amenaza de sanciones deportivas por parte de la FIFA para evitar que se utilice el brazalete arcoíris llamado ‘One Love‘. Sin embargo, no es la única protesta que ha tenido lugar, a continuación le explicamos qué significa.

Como es tradición en el futbol, el capitán de cada equipo usa un brazalete. Sin embargo, el arcoíris fue una acción conjunta realizada en la UEFA Nations League con las selecciones de Inglaterra, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Gales, Francia y Dinamarca en apoyo a la comunidad LGBTQ+ en Catar 2022, donde las relaciones homosexuales están prohibidas.

El brazalete se convirtió en motivo de polémica en el Mundial, después de que la FIFA impidiera a los capitanes de las selecciones que lo llevaran en los partidos en Catar.

La escuadra de Alemania se tapó la boca con la mano antes de que arrancara el partido contra Japón, en el que cayeron 2-1.

It wasn’t about making a political statement – human rights are non-negotiable. That should be taken for granted, but it still isn’t the case. That’s why this message is so important to us.

Denying us the armband is the same as denying us a voice. We stand by our position. pic.twitter.com/tiQKuE4XV7

— Germany (@DFB_Team_EN) November 23, 2022