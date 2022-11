La propuesta sexual de Van Gaal a su esposa en Catar

Graban al técnico de Países Bajos durante el entrenamiento haciendo una “propuesta indecente" a su esposa.

Louis van Gaal, el técnico de la Selección de Países Bajos se encuentra en Catar disputando el Mundial del 2022, que empezó el pasado 20 noviembre. También se encuentra allí su esposa, que acudió a un entrenamiento a ver a su pareja. Lo que iba a ser una simple visita de apoyo se terminó convirtiendo en una propuesta sexual, que lejos de quedarse en una conversación íntima entre marido y mujer fue captada por una cámara de video, de la que los medios como De Telegraaf hizo viral.

Según el medio neerlandés, en este vídeo Loius Van Gaal le dice a su mujer: “¿Puedes venir al hotel a mi habitación para tener sexo”?. Unas declaraciones que pueden ser más en serio o más en broma, pero que revolucionaron las redes sociales.

Van Gaal to his wife today: “But you can come to the hotel. Just to my room. To get laid.” [@telegraaf] pic.twitter.com/8MBXizUsba

— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) November 22, 2022