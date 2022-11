La contundencia de Países Bajos derrota a una guerrera selección de Senegal

Sobre la recta final, Cody Gakpo y Davy Klaassen le dieron un resultado vital a Países Bajos que iguala a Ecuador en el liderato del Grupo A.

El estadio Al Thumama fue la sede del último juego de la jornada 1 del Grupo A de la Copa del Mundo 2022, Senegal y Países Bajos dejaron un encuentro disputado que se definió sobre la parte final con goles de Cody Gakpo y Davy Klaassen que le dieron el triunfo 2-0 a los neerlandeses sobre los “leones de Teranga”.

Con este triunfo Países Bajos y Ecuador son los líderes del grupo A igualados en todos los ámbitos y el primer lugar lo definirán el viernes 25 de noviembre en la fecha 2. Por su parte Senegal y Catar se encuentran en la parte baja de la tabla y lucharán por un resultado positivo, que les evite caer eliminados, en su choque de la segunda jornada.

Países Bajos 2-0 Senegal

El duelo en el estadio Al Thumama comenzó con Senegal sorprendiendo a la selección neerlandesa dominando el juego, el cuadro dirigido por Louis Van Gaal se mostraba muy defensivo ante un equipo africano que parecía buscar el triunfo desde los primeros minutos de juego.

A Senegal el dominio no le duró mucho y durante esta etapa de superioridad no lograron penetrar la línea defensiva de 5 hombres de Países Bajos y estar en ataque casi les hace conceder un gol sobre el primer cuarto de hora con una contra entre Jansen, Berghuis y Frenkie de Jong que no pudo ser finalizada por el centrocampista del Barça.

El juego se convirtió en un duelo de mediocampo en el que no había un claro dominador y las jugadas de gol carecieron. Para Senegal la acción con más peligro en la primera parte llegó con un tiro de Ismaïla Sarr que fue desviado por Van Dijk al 24 y para los neerlandeses el mayor peligro llegó con un remate desviado de Berghuis. El juego terminó 0-0 al descanso.

Segundo tiempo

La reanudación mantuvo la dinámica de la primera parte en la que ningún equipo daba con la tecla del gol, ya que Senegal lo intentaba pero no lograba superar la sólida defensa de Países Bajos y los neerlandeses no generaban acciones de peligro en ataque.

El primer suspiro a gol que tuvo la segunda mitad llegó con un cabezazo de Van Dijk que pasó ligeramente por encima del arco de Mendy al 53′, la reacción de los “leones de Teranga” llegó al 65 gracias a una perdida de balón de Frenkie De Jong que terminó en un remate de Boulaye Dia que fue despejado por Noppert.

Durante el pasar de los minutos Senegal comenzó a crecer en el encuentro, mientras que Países Bajos no lograba generar acciones de peligro. El arco neerlandés lo pasó mal al minuto 73 con un remate de Gana Gueye que salió muy centrado y terminó en atajada de Noppert, quien seguía apareciendo en los momentos importantes.

Gakpo y Klaassen le da la tranquilidad a la ‘Oranje’

Cuando el duelo parecía que terminaría en empate sin goles, en el que Senegal se quedaba con la sensación de merecer más, un pase alto de Frenkie De Jong fue rematado de cabeza por Cody Gakpo y el esférico terminó dentro del arco de Mendy, que poco pudo hacer, al 86′. Klaassen remató el encuentro al minuto 90+8′ tras encontrarse un rebote que no perdonó para poner el definitivo 2-0.

