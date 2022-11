Arabia Saudita y el secreto en su preparación para ganarle a Argentina

Arabia Saudita sorprendió al mundo con la victoria de 2-1 sobre Argentina en el Mundial de Catar.

Arabia Saudita clasificó a Catar 2022 ganando cada grupo que integró. La primera fase por encima de Uzbekistan, Palestina, Singapur y Yemén y en la ronda decisiva ganó su llave superando a Japón, Australia, Omán, China y Vietman. Sí, logró más puntos que el mismo Japón, a quien ganó en casa, y por encima de Australia, a quien le robó un empate de visita.

El técnico Hervé Renard sabía del reto que venía para el Mundial en Medio Oriente. Si bien no son locales, pero se juega en su terreno, a la vuelta de la esquina. Por eso decidió implementar una forma exigente de trabajo.

Arabia Saudita empezó a trabajar desde el 17 de octubre para preparar su equipo mundialista. Al tener una gran cantidad de jugadores locales convocados, esto le permitió trabajar sin restricciones de los clubes extranjeros.

32 players made it to @Herve_Renard_HR squad for the third phase of preparations for World Cup. pic.twitter.com/eLrTmOGmuQ

— Saudi National Team (@SaudiNT_EN) October 12, 2022