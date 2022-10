Pelé sobre tragedia en Indonesia: Violencia y deporte “no combinan”

El legendario Pelé se pronunció por la estampida que cobró al menos 125 vidas en Indonesia y tras decir que la violencia y el deporte “no combinan”, envió un mensaje de amor y paz.

La leyenda brasileña del futbol Pelé se solidarizó este lunes con los familiares de las víctimas de la estampida en un estadio de futbol de Indonesia y consideró que “la violencia no combina con el deporte”. Al menos 125 personas fallecieron, entre ellas 32 niños, y otras 323 resultaron heridas el fin de semana en Indonesia, cuando las fuerzas de seguridad dispararon gas lacrimógeno en un estadio repleto y se desató una estampida.

“Deseo mucha paz y amor a todo el pueblo de Indonesia. La violencia no combina con el deporte. No existe dolor en la derrota que justifique que perdamos el amor al prójimo. El deporte debe ser siempre un acto de amor”, escribió “O Rei” en sus redes sociales. El exdelantero, de 81 años, acompañó el mensaje con una imagen de un niño sentado junto a un gran corazón formado por velas, con fotografías de las víctimas adentro.

This weekend, we witnessed one of the greatest catastrophes in football history. I wish much peace and love to all the people of Indonesia. There is no pain of defeat that can justify us losing our love for our neighbor. Sport should always be an act of love. pic.twitter.com/jlDAMbts0B

— Pelé (@Pele) October 3, 2022