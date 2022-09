VIDEO. El golazo de Aaron Herrera con el Real Salt Lake digno del Puskas

El futbolista del Real Salt Lake que está en trámites para representar a la Selección de Guatemala anotó uno de los mejores goles del año en partido ante el Atlas por la Leagues Cup.

La actividad de la Leagues Cup ha dejado grandes emociones entre los aficionados del futbol y como prueba está el partido entre Real Salt Lake y Atlas, que inició con un espectacular golazo del defensor guatemalteco-estadounidense Aarón Herrera que se volvió viral y podría competir por la edición 2022 del Premio Puskas.

Transcurrían 27 minutos del partido cuando Aaron Herrera levantó la cabeza y vio al portero rojinegro muy adelantado en su área, por lo que probó y sacó un potente disparo desde atrás del medio campo para colarse a la portería y abrir el marcador en el Rio Tinto Stadium.

El gol no tardó en hacerse viral y varios internautas lo nominan para el Premio Puskas, que se lleva a cabo durante la gala de la FIFA para premiar a lo mejor del mundo en el futbol, y con amplias posibilidades para que, al menos, se coloque entre los 3 finalistas.

I'VE NEVER SEEN A MORE BEAUTIFUL THING 🌽🌽🌽 pic.twitter.com/IIw83mWg3h

— Real Salt Lake (@realsaltlake) September 23, 2022