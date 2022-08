Aaron Herrera, compañero de Rubio Rubín en el Real Salt Lake de la MLS, confirmó en conferencia de prensa que está en proceso para unirse a la selección nacional. Esto expresó:

Hace algunas semanas, el defensa estadounidense Aaron Herrera, expresó que se siente orgulloso de sus raíces guatemaltecas y en una conferencia de prensa lo confirmó, al decir que se encuentra en trámites para unirse a la selección de Guatemala. El jugador del Real Salt Lake, en el que juega junto con el estadounidense-guatemalteco Rubio Rubín, no quiso dar detalles, pero dijo que es verdad, que está en proceso para ponerse la azul y blanco.

Para que Aaron pueda ser elegible como jugador de la selección nacional, primero debe obtener su pasaporte guatemalteco, luego la Federación Nacional de Futbol de Guatemala deberá hacer la consulta a FIFA para saber si el jugador es elegible y finalmente será el jugador es el que decide, algo que Herrera, de 25 años y 1.80 metros de estatura, parece tener claro.

The moves, the dime, the header! 💯

Aaron Herrera (9 assists) sets up Damir Kreilach for his 10th goal and the #RSL lead. pic.twitter.com/qctWuEkhbv

— Major League Soccer (@MLS) September 19, 2021