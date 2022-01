VIDEO. Conoce los tres goles finalistas al Premio Puskas 2021

Los goles de Érik Lamela, Patrik Schick y Mehdi Taremi son los tres finalistas al mejor gol del año que se otorgará el 17 de enero en la sede de la FIFA en Zúrich.

Mehdi Taremi, Patrik Schick y Érik Lamela son los tres finalistas para Premio Puskas 2021 que entregará la FIFA en la gala de los premios “The Best” el próximo 17 de enero, este galardón premia la mejor anotación en cada año calendario.

🚨 👀 Here are the final three #Puskas nominees!

👑 🤩 Who deserves to win the FIFA Puskas Award 2021?#TheBest

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 4, 2022