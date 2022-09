Tras la muerte de la Reina Isabel: ¿qué pasará con la Premier League?

Reino Unido se encuentra viviendo un momento de luto como no se había vivido en casi un siglo.

Reino Unido se encuentra viviendo un momento de luto como no se había vivido en casi un siglo. La muerte de la reina Isabel II implica días de asueto que también incluirían la suspensión de la Premier League y de los eventos deportivos en general, tal y como lo establecería “Operación Puente de Londres”.

Y es que de acuerdo a los protocolos de la realeza británica, a partir de este 8 de septiembre comienzan 10 días de luto para llevar a cabo la sucesión real en forma, así como un día de luto nacional que implica para las actividades de toda clase, incluyendo bancos.

La Jornada 7 de la Premier League debería comenzar este sábado 10 de septiembre, pero al estar dentro de esos 10 días, se pospondrían todos los partidos que debían jugarse.

Hasta la tarde de este jueves, la Premier League no ha hecho oficial lo anterior, pero vale la pena tener presente que se podría hacer el anuncio formal en cualquier momento.

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen, Elizabeth II. Our thoughts and condolences are with The Royal Family and everyone around the world mourning the loss of Her Majesty. pic.twitter.com/UlaLXEOdke

— Premier League (@premierleague) September 8, 2022