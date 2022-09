Qué es la “Operación Puente de Londres” que se activará si la reina Isabel II muere

El plan llamado “Operación Puente de Londres" ha sido ensayado decenas de veces para evitar cualquier error.

El delicado estado de salud de la reina Isabel II de Inglaterra ha disparado las alarmas en el Reino Unido. Sin embargo, el país está preparado en caso de que fallezca. Hace poco más de cuatro años, ‘The Guardian‘ publicó varios documentos oficiales de carácter secreto en los que se revelaba el proceso que se debería seguir y cómo sería la sucesión de actos, cuyo coste superaría los cien millones de libras.

