El mensaje de Gisela Morales a Luis Carlos Martínez por su retiro

Gisela Morales le dedicó emotivas palabras al nadador guatemalteco, Luis Carlos Martínez, que sorprendió al anunciar su retiro de la natación. Mira lo que le dijo:

La exnadadora olímpica, Gisela Morales, otra de las leyendas de este deporte en Guatemala, reaccionó luego de que Luis Carlos Martínez dio a conocer su retiro después de varios años en los que se convirtió en el máximo exponente de la natación en nuestro país. Luis Carlos causó asombro este lunes al compartir una carta con la que dijo adiós, gesto que no pasó desapercibido por la “Sirenita”, quien le escribió:

Luis Carlos es uno de los atletas que ha hecho vibrar Guatemala con sus espectaculares actuaciones a nivel internacional. Una de sus hazañas fue haberse clasificado a la final de los 100 metros metros mariposa en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ubicándose en el séptimo lugar con un tiempo de 51.09 segundos. Su carrera fue siempre en ascenso, al lado de su equipo de la Universidad de Auburn, en Estados Unidos.

“Cierra una etapa y empieza otra, seguramente, de muchos éxitos más. Orgullosa de ti y del hombre en que te has convertido”, escribió Gisela Morales, en respuesta a la carta de despedida de Luis Carlos Martínez. La “Sirenita” se retiró de manera profesional, de este deporte, en 2018.

La carta de Luis Carlos Martínez

“Desde la primera brazada hasta la última, desde la primera clase hasta el último día de entrenamiento. La natación siempre ha sido y fue mi gran pasión. Pero todo, tiene su fin”, comenzó diciendo.

“Después de muchos meses de cambio he decidido que me retiraré de la natación competitiva. Este no es un momento triste sino uno feliz en el que dejo en buenos términos todo aquello que me dio alegría tantos años. Simplemente las cosas cambian, y esta vez cambian para bien”, continuó.

Además, agradeció a “todos mis seguidores, entrenadores, amigos, pero más importante a mi familia. Sin ellos no soy absolutamente nada. Seguiré siendo un guatemalteco de orgullo toda mi vida, y espero puedan apoyarme ahora en esta nueva etapa de manera moral y emocional!”.

Y concluyó: “Un especial agradecimiento a mis entrenadores que me llevaron a mi sueño olímpico y a todos mis amigos que me acompañaron en Auburn”.

Sus logros

Además de su hazaña en los Juegos Olímpicos de Tokio, Luis Carlos también participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 en donde finalizó en la posición 19 en los 100 metros mariposa.

2019: Medalla de plata en 100 metros mariposa en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

2018: Medalla de oro en 100 metros y medalla de plata en 50 metros mariposa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla, Colombia

2017: Medallas de oro en 50 metros espalda, 100 m libre, 50 m, 100 m y 200 m mariposa y en 4×200 m combinado. Se proclamó campeón de Centroamérica.

2014: Medalla de plata en 50 y 100 metros mariposa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz, México.

