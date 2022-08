¡Se retira! Luis Carlos Martínez sorprende con inesperado adiós

El guatemalteco, Luis Carlos Martínez, publicó una carta en la que anuncia que se retira de la natación, lo que tomó por sorpresa al deporte nacional. Mira lo que dijo:

“Seguiré siendo un guatemalteco de orgullo toda mi vida”, es una de las frases que sobresalen en la carta de despedida que, este lunes, compartió el nadador olímpico guatemalteco, Luis Carlos Martínez, quien sorprendió al anunciar de manera inesperada que se retira de este deporte. Su adiós causó reacción en decenas de sus seguidores que le agradecieron por las alegrías que le dio a nuestro país.

Luis Carlos es uno de los atletas que más emociones ha hecho vivir a Guatemala con sus espectaculares competencias. Una de las hazañas más grandes que ha logrado la natación de nuestro país estuvo en sus hombros, cuando se clasificó a la final de los 100 metros metros mariposa en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ubicándose en el séptimo lugar con un tiempo de 51.09 segundos.

La carta de Luis Carlos Martínez

“Desde la primera brazada hasta la última, desde la primera clase hasta el último día de entrenamiento. La natación siempre ha sido y fue mi gran pasión. Pero todo, tiene su fin”, comenzó diciendo.

“Después de muchos meses de cambio he decidido que me retiraré de la natación competitiva. Este no es un momento triste sino uno feliz en el que dejó en buenos términos todos aquello que me dio alegría tantos años. Simplemente las cosas cambian, y esta vez cambian para bien”, continuó.

Además, agradeció a “todos mis seguidores, entrenadores, amigos, pero más importantemente a mi familia. Sin ellos no soy absolutamente nada. Seguiré siendo un guatemalteco de orgullo toda mi vida, y espero puedan apoyarme ahora en esta nueva etapa de manera moral y emocional!”.

Y concluyó: “Un especial agradecimiento a mis entrenadores que me llevaron a mi sueño olímpico y a todos mis amigos que me acompañaron en Auburn”.

Sus logros

Además de su hazaña en los Juegos Olímpicos de Tokio, Luis Carlos también participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 en donde finalizó en la posición 19 en los 100 metros mariposa.

2019: Medalla de plata en 100 metros mariposa en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú.

2018: Medalla de oro en 100 metros y medalla de plata en 50 metros mariposa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla, Colombia

2017: Medallas de oro en 50 metros espalda, 100 m libre, 50 m, 100 m y 200 m mariposa y en 4×200 m combinado. Se proclamó campeón de Centroamérica.

2014: Medalla de plata en 50 y 100 metros mariposa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz, México.

