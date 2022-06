Rafael Loredo: “Llegamos como un cheque al portador y clasificamos”

El mexicano Rafael Loredo, técnico de la selección Sub-20 habló tras la clasificación al Mundial y la eliminación a México.

Toda Guatemala estalló de emoción y felicidad con la clasificación de la selección Sub-20 al Mundial de Indonesia y no era para menos, pues eliminó a uno de los rivales más temibles, México. El equipo que dirige Rafael Loredo fue, simplemente, excepcional.

Horas antes del partido, Loredo había dicho que aunque quiere mucho a México, pues es su país, ahora quiere mucho más a Guatemala y quería que clasificara, y su amor no fue en vano, pues se logró el objetivo.

Ahora, la bicolor se enfrentará el viernes a República Dominicana, en busca del pase a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Esto dijo Rafael Loredo de la clasificación

“En México me di a conocer como futbolista y entrenador y recuerdo siempre mis raíces, pero estoy feliz con la clasificación”, comenzó diciendo a las cámaras de “Tigo Sports”.

“Siempre lo he dicho, yo tengo confianza en el jugador guatemalteco, es un jugador que tiene buena resistencia y buena técnica, pero sobre todo, tiene unas ganas de aprender de verdad y eso me ha motivado siempre”, dijo Loredo, quién tiene 9 años trabajando en nuestro país.

“Nosotros seguro no somos los favoritos, llegamos como un cheque al portador al Premundial y después del primer partido todos pensaban que íbamos a ser ese cheque, pero gracias a Dios, a los muchachos y a la vida, se pudieron recuperar y tuvieron la fortaleza de salir adelante. Estoy agradecidísimo y muy feliz por lo que está sucediendo”, agregó.

Además, recordó que llegó para dirigir a la Universidad y luego a Petapa. “Cuando llegué a la Universidad de San Carlos les puse como condición que solo venía por 10 meses y me regresaba, pero la vida es tan bonita que se dieron cosas muy buenas y estuve trabajando para la USAC cuatro años, ellos me abrieron las puertas en Guatemala. Después de la USAC regresé a trabajar con el América y luego con Pumas, todo esto siempre fue el bagaje que se va acumulando y que sirve para todo esto”.

“En 9 años que he estado trabajando acá, no ha habido un jugador de categoría mayor o de selecciones menores que haya dicho que no quiere hacer el trabajo, siempre la disposición y las ganas de querer crecer han estado ahí, eso hizo que creyera en este proyecto”, finalizó

