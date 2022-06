¡VICTORIA APOTEÓSICA! ¡Guatemala se clasifica al Mundial!

¡Jorge Moreno, el héroe! Con una extraordinaria actuación en los tiros de penalti por parte del arquero guatemalteco, la Sub-20 logró derrotar a México y firmar su participación en el Mundial de Indonesia.

Las selecciones nacionales Sub-20 de Guatemala y México disputaron el partido por los cuartos de final del Premundial de Concacaf de dicha categoría, el miércoles, 29 de junio.

Sin embargo, más allá de ganar el partido para poder llegar a las semifinales, el hecho de obtener la victoria significaba para cualquiera de ambos equipos el último pase a la Copa del Mundo Indonesia 2023.

Previamente se clasificaron a dicha justa mundialista las selecciones de Estados Unidos, Honduras y República Dominicana.

MARCADOR (2-1 en penaltis) GUATEMAlA 1 1 MÉXICO

Gol de Guatemala

El primer tiempo del encuentro estuvo parejo al inicio ya que ambos combinados se calculaban los ataques.

No obstante, fueron los aztecas los que tuvieron más llegadas y más posesión de balón. De hecho, esta última estadística indicaba que los mexicanos tuvieron el 73% del dominio del esférico.

Sin embargo, los connacionales tuvieron la iniciativa en el marcador y fue al minuto 38′ de tiempo corrido cuando luego de un centro de Cabrera, Arquímides Ordóñez cabecea ante el arquero Téllez y pone al equipo adelante en el marcador.

#VamosGuate De esta forma anotó @Quimi_Ordo el gol con el que Guatemala derrota a México (1-0).pic.twitter.com/UFXidAWvi6 — Publisports (@Deportes_PN) June 30, 2022

Segundo tiempo

Iniciaron los 45 minutos restantes y Guatemala con tendencia a guardar el gol de la victoria parcial y así transcurrieron los primeros minutos.

Sin embargo, y tras una jugada circunstancial, los mexicanos consiguieron la anotación del empate al minuto 73′.

El gol llegó tras la ejecución de un tiro libre afuera del área que tras un par de rebotes le queda a Alberto Alcántar quien dispara de primera pero el balón le rebota en la cabeza a Lozano y finalmente termina en el fondo de las redes.

#VamosGuate Así fue la anotación de Esteban Lozano con el que México consiguió el empate.#SeleSub20 1-1 #Méxicopic.twitter.com/QyV758iRCS — Publisports (@Deportes_PN) June 30, 2022

¿Penalti?

A pocos minutos de que finalizara el encuentro en el tiempo reglamentario, el árbitro hondureño Said Martínez marcó penalti y, aunque no se pudo observar con claridad en la transmisión internacional, el silbante no dio marcha atrás.

Sin embargo, el arquero guatemalteco Moreno realizó una atajada monumental y evitó la caída de su arco.

#VamosGuate Crónica de la monumental atajada de Jorge Moreno, con lo que evitó la caída de su arco.#SeleSub20 1-1 México 📸: @fedefut_oficial pic.twitter.com/y0A2N6SUNi — Publisports (@Deportes_PN) June 30, 2022

Tiempos extra

Los dos tiempos extra transcurrieron de manera vibrante y con varias oportunidades para ambos equipos, sin embargo, el gol no llegó.

No obstante, de lo que sí se habló inclusive en redes sociales fue del actuar del silbante hondureño Martínez, que no cobró varias faltas, a consideración de los usuarios y de la propia afición que se hizo presente en el estadio hondureño.

Penaltis

Y con la llegada de los tiros desde los once pasos, la gran estrella fue el arquero Jorge Moreno que logró atajar tres disparos de los mexicanos.

#VamosGuate Así fue la atajada de Jorge Moreno que le dio el pase a la #SeleSub20 a la Copa del Mundo Indonesia 2023pic.twitter.com/vaKNEFI1q4 — Publisports (@Deportes_PN) June 30, 2022

