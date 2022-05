“Me sentí terrible pero creí en mis compañeros”, confiesa Morales

El jugador de Municipal, José Morales, rompió el silencio sobre su expulsión y cuenta el sentimiento que lo invade cuando se acerca la final.

El lateral izquierdo de Municipal, José Morales el “Caballo” revela la frustración que sintió al ser expulsado en la semifinal de vuelta ante Guastatoya, sin embargo, confía en que sus compañeros darán todo para quedarse con el título del Torneo Clausura.

El “Caballito” vio la tarjeta roja cuando solo se habían jugado 7 minutos, luego de haber golpeado en el rostro a Néstor Jucup, dejando a Municipal con 10 jugadores.

Morales aseguró en el “Súper Deportivo”, de “Emisoras Unidas”, que esta es la primera vez que le ocurre algo así y le dolió dejar a su equipo en una situación complicada.

¿Qué reflexión te dejó la expulsión?

Me dejó triste, son milésimas de segundo que uno está con las revoluciones a mil y esta vez me tocó fallarle a mis compañeros y a la afición que se hizo presenten. Estoy consciente de la reacción que tuve, pero agradecido por el esfuerzo que hicieron mis compañeros, fue un gran esfuerzo y por eso pudimos llegar a la final.

¿Cuál fue tu reacción tras el gol de Rudy Barrientos?

Cuando entré al camerino sabía que podía haber tirado a la basura toda una temporada. Me sentí terrible, pero no dejé de creer, sabía que compañeros harían un gran esfuerzo. Grité el gol como todos los aficionados, sabía que Rudy me estaba salvando.

Detrás de un profesional también hay un ser humano…

Soy un tipo un poco temperamental y tuve una mala reacción, soy consciente de eso. Detrás de un profesional hay una persona, pero eso sería poner una excusa y no me gustan las excusas.

El respaldo del equipo fue importante

Sí, me sentía muy decepcionado, pero sabía que el equipo me iba a respaldar en todo momento, somos una familia y lo hicieron de la mejor manera. Antes de que inicie el partido me acercaré a saludarlos, aunque sea desde la banca, para desearles lo mejor.

Le harás falta al equipo…

Creo que tenemos mucho material humano para salir campeones, sé que los que estén lo entregarán todo y estoy tranquilo porque sé de la capacidad de mis compañeros.

¿Buscarán reducir la sanción?

Es la primera vez que me sucede, espero que se puede hacer algo para reducir la sanción a un partido.

¿Cómo crees que será la final de ida?

Creo que será un partido cerrado, pero mis compañeros van a imponer el ritmo, estamos en casa y debemos aprovechar eso. La afición juega un papel muy importante en El Trébol, debemos hacer pesar la localía y salir a presionar. Mis compañeros están preparados física y mentalmente para ganar.

¿Qué opinión te merece el caso de Matías Rotondi?

Son cosas que están fuera de nuestro alcance. Gracias a Dios se hará una investigación y podrá jugar la final. Es importante para el espectáculo, la afición y para el futbol, que cada equipo cuente con sus estrellas, más porque es un Clásico y final.

*Fotos: Omar Solís

