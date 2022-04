El Liverpool cumple y se encamina a la final tras vencer al Villarreal

El Liverpool cumplió con su papel de favorito en la ida de las semifinales de la Champions League tras vencer al Villarreal en Anfield, pero la serie se resolverá el próximo martes.

El Liverpool inclinó la serie de semifinales de la Champions League a su favor luego de haber vencido, en Anfield, 2-0 a un Villarreal que mostró poco en la ofensiva y que se salvó de una goleada gracias a las actuaciones del portero Gero Rulli.

Jordan Henderson abrió el marcador en e minuto 53, antes de que Sadio Mané colocara el segundo en el 55. Este resultado le da una leve ventaja a los “Reds” de cara al juego de vuelta que se llevará a cabo el próximo martes en El Madrigal.

En la otra llave, el Manchester City también sacó, el martes, una leve ventaja tras vencer por 4-3 al Real Madrid, pero la llave se resolverá en el Santiago Bernabéu.

Comenzó el Liverpool presionando desde los primeros minutos y no le fue difícil adueñarse del balón ante un Villarreal que se agazapó atrás.

El primero en buscar la portería fue Mohamed Salah, en el minuto 8, con un cabezazo que salió desviado tras un centro de Alexander-Arnold al primer palo.

Tres minutos después probó Sadio Mané. Puso el balón Salah y el senegalés irrumpió desde atrás con un cabezazo que se fue desviado. Luego probó Luis Díaz (13’), pero el portero del Villarreal, Gero Rulli, comenzaría a ser protagonista al tapar en dos tiempos. Después sacó con los puños (15’).

Seguía apretando el Liverpool ante un Villarreal que solo podía salir, un poco, al contragolpe. Al 21, se salvó el “Submarino Amarillo” cuando Henderson, sin ángulo, remató y mandó el balón al palo.

El Liverpool tuvo una nueva oportunidad en el 26’, pero Salah envió arribita del arco, un centro enviado por Mané. El mismo Sadio tuvo otra oportunidad, se dio vuelta y remató con todo, pero Albiol desvió para el tiro de esquina.

La tuvo de nuevo Salah en el 34’, tras un buen centro de Alexander-Arnold, pero el egipcio envió de nuevo arriba.

El Villarreal se salvó una vez más antes del final de la primera mitad con un remate de Thiago que se estampó en el larguero (41’).

En la segunda mitad no perdió ritmo el Liverpool, al contrario, conforme avanzaban los minutos presionaba más y no tardó en anotar el primero.

Arrancó Henderson, tocó para Salá y el egipcio se lo devolvió. El centro del escocés tocó en Estupiñán y el portero Rulli solo pudo rozar el balón que se fue para adentro en el minuto 53.

Celebrating his 14th goal in the #UCL knockout stages 🤩

Sadio Mane. What a player 👏 pic.twitter.com/4WtdeJ3wXE

— Liverpool FC (@LFC) April 27, 2022