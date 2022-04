¡El Liverpool es finalista de la FA Cup! Los dirigidos por Klopp eliminan al City de Guardiola

Con la clasificación del Liverpool a la final en Wembley, son el único equipo que aún puede luchar por todos los títulos que compite.

Wembley vivió un apasionante encuentro de semifinales de la FA Cup entre Manchester City y Liverpool, los de Klopp se fueron al descanso ganando 3-0, pero una reacción tardía de los de Guardiola terminó apretando el encuentro 3-2 y le dio el pase a los “Reds” a la final.

