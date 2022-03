¡Hala… Barcelona! El Real Madrid recibe una paliza en el Clásico

El equipo azulgrana goleó 4-0 a un Real Madrid irreconocible en el Santiago Bernabéu con una soberbia actuación de Aubameyang.

El Barcelona asaltó el Santiago Bernabéu y dio la gran sorpresa en el Clásico español al golear por 4-0 al Rea Madrid, con un doblete de Pierre Emerick Aubameyang, en el marco de la jornada 29 de la Liga española.

Real Madrid 0-4 Barcelona

Abrió el marcador Aubameyang en el minuto 29, antes de que Ronald Araújo colocara el segundo en el 38. En la segunda mitad, marcó primero Ferran Torres en el 47’ y Auba sumó su doblete en el 51’.

La última vez que el Barça ganó por goleada en el Santiago Bernabéu fue en febrero de 2019. Tras este resultado la clasificación no se mueve, pero los azulgranas (54 puntos) vuelven a recortar distancias al líder merengue (66).

Las acciones

Probó primero el Barcelona desde el primer minuto, pero el remate de Ferran Torres se fue alto. Reaccionó el Madrid en el minuto 4, Valverde aprovechó un error de Piqué para robar, le pasó el balón a Rodrygo por la derecha y remató el brasileño, pero en el lateral de la red.

Luego, se lució Ter Stegen con un paradón. Vinícius encaró y se la dejó a Valverde frente al área, pero Ter Stegen salvó su portería y envió al tiro de esquina. Pero luego le tocó a Courtois lucirse en su portería al hacer un doble paradón, primero desvió un remate a bocajarro de Ferran y después despejó un remate de Dembélé.

Sobre el primer cuarto de hora el partido tenía un ritmo frenético con ambos equipos llegando a portería. La tuvo el Barça de nuevo en el 17’ cuando Ferran recibió en la frontal y le pegó buscando el palo largo, pero el balón pasó encima.

Luego el protagonista fue Casemiro, cuando tras un pase filtrado de Pedri para Ferran dentro del área, el brasileño desvió tirándose al suelo.

Para entonces el Barça ya dominaba y obtuvo su premio en el 29. Aubameyang recibió un centro de Dembélé desde la derecha y remató de cabeza cruzado en el área para vencer a Courtois.

En el 35 pudo hacer el segundo el Barça, pero Courtois desvió los remates de Auba, mientras que en el 36 la tuvo el Madrid pero Vinícius terminó cayendo tras su regate a Ter Stegen.

Pero el 2-0 para el Barça llegó antes del final de la primera mitad, en el 38, y fue Araújo el que remató de cabeza a bocajarro tras un tiro de esquina de Dembélé. Con el 2-0 se fueron a los camerinos.

Pero los madridistas no se imaginaban lo que llegaría en la segunda mitad. Apenas se reiniciaba el encuentro. Ferran aprovechó un pase de tacón de Aubameyang para colocar el 3-0.

Y no tardó mucho el Barça para colocar el cuarto. Tras una revisión del VAR el árbitro validó el doblete de Auba en el minuto 51.

Sin embargo el Barça no se conformó y siguió asechando la portería de Coutois, que hacía grandes esfuerzos por no recibir el quinto. en el 64 desvió con buenos reflejos un remate de Ferran dentro del área. Pedía el Madrid el tiempo, pues no tenía reacción, y por fin llegó el pitido final para el 4-0 definitivo.

