El Chelsea se da una alegría con su boleto a cuartos de Champions

Con el Chelsea tres son los clubes ingleses que estarán presentes en el sorteo de cuartos, en Nyon (Suiza) este viernes. Antes se clasificaron Manchester City y Liverpool.

Información de AFP

El vigente campeón, Chelsea, selló este miércoles su boleto a los cuartos de final de la Champions League luego de vencer por 2-1, 4-1 en el global al Lille, en la vuelta de los octavos.

El Lille soñó con la remontada cuando el turco Burak Yilmaz adelantó en la vuelta a su equipo al transformar un penal en el 38, pero el vigente campeón de Europa apagó el incendio después, con los tantos del estadounidense Christian Pulisic (45+3) y del español César Azpilicueta (71).

Pulisic fue el héroe de la eliminatoria para el Chelsea, ya que también anotó uno de los tantos en la victoria de la ida.

Burak Yılmaz (36 years, 244 days) becomes the third oldest goalscorer ever in the knockout stages in the #UCL era 👏 pic.twitter.com/09Edk2SQLz

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 16, 2022