La Premier League retira a Abramovich de la dirección del Chelsea

Las presunta vinculación de Abramovich con el presidente ruso Vladimir Putin, le sigue pasando factura al multimillonario ruso en el Chelsea.

Este sábado a través de un comunicado, la Premier League informó haber retirado el permiso de dirigente de un club al multimillonario ruso y dueño del Chelsea, Roman Abramovich, quien además tiene sus bienes congelados en Reino Unido.

Following the sanctions by the UK Government, the Premier League Board has disqualified Roman Abramovich as a Director of Chelsea Football Club

The Board’s decision does not impact on the club’s ability to train and play its fixtures.

