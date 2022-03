Willy Olivera: “Trataremos de no dejar pasar esta oportunidad”

El técnico de Comunicaciones, Willy Olivera, dice que su equipo está ante una oportunidad única y tratarán de aprovecharla en busca de sus sueños.

Confiado en que su equipo se entregará al máximo, así se mostró el técnico de Comunicaciones, Willy Olivera, en la conferencia de prensa previa al partido ante el New York City, por la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

Los cremas se medirán este martes a las 19:00 horas al vigente campeón de la MLS, en el estadio Pratt & Whitney de East Hartford, Connecticut, en un partido que podría ser clave para obtener el pase a las semifinales de la Concachampions.

“Será uno de los partidos más importantes que tendremos como grupo, respetamos mucho a los rivales, pero tenemos un sueño muy grande y vamos paso a paso”, comenzó diciendo Olivera en la conferencia de prensa.

Y continuó: “La primera serie contra Colorado fue muy difícil y logramos pasar, ahora encontramos a otro equipo que será difícil también y tiene muy buenos jugadores, pero estamos ante una oportunidad única y no queremos dejarla pasar”.

También reconoció que no haber jugado el fin de semana les dio cierta ventaja: “Fue muy importante el fin de semana no tener partidos porque jugábamos el sábado en la noche y luego teníamos que hacer un viaje largo y complicado, eso nos ha facilitado un poco. Sabemos que Comunicaciones es el equipo en toda Centroamérica que tiene más partidos jugados y con muchos viajes”.

