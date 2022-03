Hora, fecha y dónde ver el duelo de ida de octavos de final entre NYC FC Y Comunicaciones

Comunicaciones intentará lograr una nueva hazaña en Estados Unidos y esta vez su rival en Liga de Campeones será el New York City.

La Liga de Campeones de la Concacaf regresará a la acción con el duelo entre New York City FC y Comunicaciones en los cuartos de final de ida en el estadio Pratt & Whitney ubicado en Connecticut, Estados Unidos.

Scotiabank Concacaf Champions League is back this week! Which matchups are you watching this week? 🍿 #SCCL22 pic.twitter.com/greGHwvW9Y — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) March 7, 2022

Albos y neoyorquinos se verán en el primer encuentro de las llaves de cuartos de final y será un duelo de campeones, ya que, el campeón de la Liga Concacaf se medirá ante los actuales monarcas de la MLS.

¿Dónde ver el partido?

El partido entre New York City FC y Comunicaciones se disputará este 8 de marzo a las 19:00 horas en el estadio Pratt & Whitney. El encuentro será televisado por la televisión abierta de Guatemala (Canal 11) y en Latinoamérica se podrá observar en “ESPN”.

Emisoras Unidas también le llevará todas las emociones del encuentro con la transmisión de las voces de “El Mejor Equipo” en el 89.7 FM o por medio de nuestra página web emisorasunidas.com.

De igual forma puede encontrar en nuestras diferentes plataformas digitales todas las acciones del encuentro. En Twitter nos encuentra como: En Twitter: @EUDeportes @EmisorasUnidas y Facebook: https://www.facebook.com/eudeportes. Además, entérese de las previas y todos los resultados en nuestra página web: emisorasunidas.com.

El resto de llaves

Cuartos de Final – Partidos de Ida

Martes, 8 de marzo de 2022

10:00 pm (7:00 pm) Seattle Sounders FC vs Club Leon – Lumen Field, Seattle, WA, USA

Miércoles, 9 de marzo de 2022

8:00 pm (8:00 pm) New England Revolution vs Pumas UNAM – Gillette Stadium, Foxborough, MA, USA

10:00 pm (9:00 pm) Cruz Azul vs CF Montreal – Estadio Azteca, Ciudad de México, México

Cuartos de Final – Partidos de Vuelta

Martes, 16 de marzo de 2022

10:15 pm (8:15 pm) Club Leon vs Seattle Sounders FC – Estadio León, León, México

Miércoles, 16 de marzo de 2022

8:00 pm (8:00 pm) CF Montreal vs Cruz Azul – Olympic Stadium, Montreal, Canadá

10:15 pm (8:15 pm) Pumas UNAM vs New England Revolution – Estadio Olimpico Universitario, Ciudad de México, México

