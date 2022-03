Comunicaciones puso a la venta los boletos para el juego ante el New York City, por la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

El club Comunicaciones puso a la venta, este jueves, los boletos para presenciar el partido ante el New York City, correspondiente al partido de vuelta por los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

El juego se llevará a cabo el martes 15 de marzo a las 18:00 horas en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

Pero antes, los albos deberán jugar en la casa del equipo de la MLS pues el partido de ida está programado para el martes 8 de marzo en el Estadio Pratt & Whitney.

Para el juego en el Coloso de la zona 5, las entradas estarán a la venta en “Tickets Comunicaciones FC y tendrán un valor de:

Por su lado, el New York City también puso a la venta, este lunes, las entradas para el partido de ida. En sus redes sociales han compartido enlaces para adquirir los boletos.

En la fase anterior, los cremas dejaron en el camino al Colorado Rapids, también de la MLS, al que derrotaron en la tanda de los penaltis, con una temperatura extrema de menos 16 grados centígrados.

Tix for Leg 1 vs. Communicaciones in Connecticut now on sale 🎟⬇️ #NYCFC

— New York City FC (@NYCFC) February 28, 2022