Willy Coito ya se enfoca en el juego ante New York City por Concachampions

El técnico uruguayo adelantó que el juego ante Xelajú MC de este sábado será aplazado por lo que los cremas ya se enfocan en el duelo de carácter internacional.

Los cremas dieron un golpe importante en el campeonato local tras derrotar ayer en la noche al Deportivo Malacateco y escalar posiciones en el Torneo Clausura 2022.

Comunicaciones, derrotó 2-0 al campeón Malacateco en el duelo que cerró la fecha. Con los tres puntos, los cremas, del estratega uruguayo Willy Coito, treparon a la segunda casilla del torneo, solo por detrás de Guastatoya, que se mantiene firme en la cima.

Willy Coito habla sobre el partido

El técnico uruguayo Willy Coito Olivera habló en conferencia de prensa tras el partido ante Malacateco, donde dio sus impresiones del resultado y sobre el resentimiento de Gamboa a final del partido.

“Quería que volviéramos a la solidez defensiva que habíamos mostrado en la parte final del torneo pasado, hicimos un partido bastante compacto, manejamos bien el partido”, indicó Willy Coito.

“Gamboa está siendo evaluado por el cuerpo técnico, pero no es nada grave, tuvo un resbalón, pero solamente es un resentimiento, pensamos que no será nada grave”, señaló el técnico uruguayo.

Asimismo, Willy Coito Olivera habló sobre el aplazamiento del juego ante Xelajú MC de este sábado, pese a que la Liga no lo ha hecho oficial, el técnico uruguayo adelantó que el juego será aplazado por el viaje de los cremas a Estados Unidos.

“Venimos de muchos partidos seguidos, hemos jugado más partidos que los demás y era importante suspender el partido del sábado porque nos daba un día más en la recuperación y viajar a Estados Unidos”, confirmó el técnico de Comunicaciones.

“Hemos demostrado que afuera de casa nos paramos muy bien, el primer partido (ante New York) no es el definitivo, pero si es importante, lamentablemente no hemos solucionado los problemas de los jugadores que no pueden viajar y esperamos en los próximos días solucionar”, concluyó el uruguayo.

