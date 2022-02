“Es motivante pensar en ganarles con su gente”, dice el “Moyo”

El capitán de Comunicaciones, José Manuel el “Moyo” Contreras habló en la víspera del Clásico 319 frente a Municipal. Esto dijo sobre el archirrival:

Luego de haber padecido de fuertes reacciones por la vacuna contra el covid-19, el referente de Comunicaciones, José Manuel el “Moyo” Contreras, está de vuelta y conversó con “El Mejor Equipo”, de “Emisoras Unidas”, sobre el Clásico 319 ante Municipal.

El “Moyo”, que estuvo ausente en los dos últimos partidos, analizó el momento por el que atraviesa el equipo albo y dijo cuáles serán los factores que les pueden dar un triunfo en el derbi que se llevará a cabo este miércoles en el estadio El Trébol a las 12:30 horas, por la cuarta jornada del Torneo Clausura.

¿Cómo está el equipo a pocas horas del Clásico?

Contentos de tener la oportunidad de disputar un nuevo Clásico, sabemos que será un partido importante, ambos equipo lo vamos a querer ganar.

Comunicaciones no tuvo un buen inicio…

No hemos iniciado de la manera que lo teníamos planeado, peros no lo estamos haciendo todo mal, aunque tenemos que mejora en muchas cosas. No puede ser que de un mes y medio para acá cambiemos tanto. Hemos dejado de hacer algunas cosas que nos permitieron tener éxito en el torneo internacional, pero creo que hemos venido haciendo bien las cosas. Esperamos que mañana podamos estar bien concentrados y traernos un buen resultado.

Algo no se está haciendo bien…

Hemos dejado de hacer cosas que nos han pasado factura en estas últimas fechas, pero hemos trabajado en la semana y esperamos que mañana lo podamos plasmar dentro del terreno de juego. Como grupo tenemos que estar enfocados, mantener la calma y hacernos responsables cuando las cosas no salen y hacerlo mejor para no caer en los mismos errores de las últimas tres fechas. Estoy seguro que mañana será un bonito partido para sumar de tres y recuperar puntos que hemos dejado en estas últimas fechas.

Los Clásicos sirven como punto de inflexión…

Es un partido diferente, ambos equipos queremos ganar aunque sí hay diferencia, porque el torneo pasado empezamos ganando por goleada en Sololá, se decía que le ganamos porque era un equipo que acababa de descender, y ahora Municipal le gana a Sololá y es una bomba. Lo que genera Comunicaciones es diferente, pero mañana será un lindo partido, respetando al rival, sabiendo que viene de hacer bien las cosas, que está muy sólido en la parte de abajo y trataremos de hacer daño y traernos el marcador a favor.

¿Qué número de Clásico jugarás?

No tengo el dato exacto, pero siempre es motivo de alegría formar parte de un clásico y esperamos poderlo ganar. Estoy bien, me puse la tercera dosis de la vacune y tuve reacción y por decisión del cuerpo técnico se decidió que no jugara. Tuve problemas de deshidratación y dos días con fiebre, pero estoy bien físicamente y espero demostrarlo mañana.

¿Cómo hacer para romper esta racha de partidos sin ganar?

Intentaremos, a veces se logra anotar y en otras el rival tiene mérito de defender bien su portería, pero intentaremos poder hacer daño para poder anotar a un equipo que viene siendo sólido en la parte de atrás y podernos llegar los tres puntos.

¿Cómo deben encarar este partido?

Para nosotros es importante, independientemente de cómo iniciamos el torneo, queremos ganar mañana porque es contra nuestro archirrival y siempre queremos ganar los clásicos y ganar mañana nos pondría con los mismos puntos que ellos, pero más allá de todo trataremos hacer un buen partido, ser ordenados y aprovechar loas opciones que lleguemos a tener.

¿Qué piensas de que haya afición?

Siempre el público es motivante para uno, ya sea del equipo rival o nuestro. No hemos podido tener púbico ahora y seguramente si mañana hay publico será lindo indiferentemente de que no sea de nosotros, es motivante ir a la casa de ellos y ganarles con su gente, en su cancha y ojalá sea un buen partido.

