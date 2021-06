“El Moyo” le dice “adiós” a Agustín Herrera con nostálgica carta

"Otra vez me toca despedirme de usted"... José Manuel Contreras le dedica conmovedoras líneas al mexicano, que otra vez es dado de baja en Comunicaciones.

El volante, José Manuel “el Moyo” Contreras, se despidió de Agustín Herrera con una emotiva carta publicada en su cuenta de Instagram. Comunicaciones hizo oficial, este viernes, la salida del mexicano.

Esta es la segunda vez que “el Tin” deja de vestir la camiseta de los cremas. Jugó en la temporada 2015-2016 antes de formar parte de Antigua GFC donde jugó durante cuatro torneos cortos y fue campeón en tres ocasiones.

Regresó a Comunicaciones para el Torneo Apertura 2019, junto con José Contreras, al mismo tiempo que Mauricio Tapia se unía al club, y ahora, de nuevo deberá marcharse.

Las palabras de Contreras a Agustín Herrera

“Mi compa Agustín Herrera, otra vez me toca despedirme de usted, y cómo lo dije aproximadamente hace 4-5 años hoy sigo con el mismo sentir, dejaré de tener al excelente amigo, vecino, hermano, compañero de viaje a los entrenos de concentraciones y de mil batallas que peleamos juntos pero se que el fútbol y la vida nos dará la oportunidad de volver a estar juntos, no tengo idea si será para jugar juntos o en otras circunstancias por que ya se la sabe 👴🏻 jajajajaja”, comenzó diciéndole “el Moyo”.

Y continuó: “No tengo palabras para agradecer su apoyo en el año más duro que me tocó vivir en mi vida, cada celebración después de cada gol que me tocó aguantar los celos de Banca 😂. Pero compa sé que este no es un adiós si no un hasta pronto. Se que la amistad que tenemos de años nos mantendrá siempre unidos y haciendo lo que mas nos gusta. Gracias por todo mi compa brillas y no te agüites. DTB”.

Movimientos de Comunicaciones

Hasta el momento el club albo ha hecho oficiales las salidas de los costarricenses Manfred Russell y Michael Umaña, así como las de los nacionales Dewinder Bradley y Fredy Thompson.

Mientras que han anunciado el retorno de Nelso Iván García y las contrataciones de Karel Espino (CUB), Diego Santis y Brayam Castañeda.

