VIDEO. “La afición de Municipal se ha hecho sentir”, dice Rotondi

El goleador del Torneo Apertura, Matías Rotondi, habló sobre su incorporación a Municipal y dedicó algunas palabras a la afición, que le llama “Rojondi”.

Publicidad

El nuevo fichaje de Municipal, Matías Rotondi, dedicó algunas palabras a la afición roja en su segundo día de entrenamientos y dijo que espera con ansias el arranque del Torneo Clausura.

Recientemente campeón con Malacateco, el argentino Matías Rotondi, se mostró feliz y emocionado de comenzar una nueva etapa en el futbol guatemalteco, ahora con el “Mimado de la Afición”.

Cabe mencionar que el artillero no solo levantó la primera copa de Liga Nacional con los “Toros”, sino que además, se quedó con el título de goleo con 15 anotaciones.

“Estoy muy contento de estar acá e incorporarme a los entrenamientos, tengo muchas ganas de que arranque el torneo”, le dijo Rotondi al departamento de prensa del club escarlata.

También expresó que la afición roja “se hizo sentir desde antes de jugar la final contra el eterno rival, desde ahí me seguían y me apoyaban y ahora que estoy acá se me hace muy cercano”.

Mientras que sobre cómo se encuentra físicamente luego de una liguilla exigente, el jugador de 29 años expresó: “Tuve pocos días de descanso, pero el torneo empieza de una vez y me siento bien con ganas de ponerme a punto con el equipo y conocer a mis compañeros, que me han recibido muy bien”.

Y sobre lo que la afición espera de él y de su nuevo apodo, respondió: “La afición espera mucha entrega y espero que me tomen cariño. Le pido a la afición que nos acompañe y nos siga en este nuevo torneo. Estoy agradecido de formar parte de este equipo. Espero que este “Rojondi” les pueda dar muchas alegrías”.

“Siempre trato de apoyar, de ser buen compañero y aportar en lo que sea necesario hasta marcar un gol. Pero antes de ser buen jugador hay que ser buena gente”, agregó.

Rotondi también recordó los momentos más importantes que han marcado su carrera deportiva.

“Destaco mi paso por la selección argentina. Como todo jugador es lo que deseamos. Después, más grande, el campeonato que obtuve con Argentinos Juniors, que si bien era juvenil estaba en el plantel, me tocó vivirlo de cerca. Y ahora destaco mi presente, el año que tuve con Malacateco”, finalizó.

Municipal jugará la primera jornada del Torneo Clausura, este domingo a las 13:15 horas, de visita a Santa Lucía Cotzumalgupa.

(Visited 12 times, 12 visits today)