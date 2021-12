¡Multa económica a Mictlán! ¿Justo o injusto?

La Primera División multó a Mictlán por los incidentes ocurridos en la semifinal de vuelta en la que jugadores del Deportivo Mixco denunciaron haber sido agredidos e intimidados.

El Órgano Disciplinario de la Primera División decidió castigar al Atlético Mictlán con una multa económica luego de los incidentes que se registraron en la semifinal de vuelta del Torneo Apertura en la que jugadores del Deportivo Mixco fueron agredidos e intimidados.

Según el acta de resolución el club de los “Conejos” fue multado con Q36 mil 400 por ingreso de arma de fuego (Q20 mil), medidas de seguridad (Q10 mil), lanzamiento de objetos a la cancha (Q3 mil) y uso de juegos pirotécnicos (Q3 mil). También se incluyen Q400 por tarjetas amarillas.

Mientras que en el reporte no se mencionan las agresiones denunciadas por los jugadores del equipo “chicharronero”.

Éste es el momento en que varios jugadores de Mixco entran al estadio La Asunción, Márquez va golpeado. pic.twitter.com/ruIAmCJFSe — Futbol de Primera División (@DivisionLiga) November 28, 2021

Según un video difundido por el presidente del club mixqueño (Neto Bran) supuestos aficionados de Mictlán subieron al bus en el que se dirigía el equipo y le quitaron los celulares a los jugadores para que no quedara registro de las intimidaciones.

Luego, al bajar al parqueo del estadio La Asunción, según se puede ver en un video que se viralizó en las redes sociales, los jugadores recibieron patadas de supuestos aficionados.

“Fuimos agredidos en el ingreso al estadio, qué triste, algo que nunca me había pasado, qué lástima, pedimos seguridad por favor”, denunció el capitán del equipo mixqueño, Jean Márquez, quien habría recibido patadas de los agresores.

“El Deportivo Mixco ha sido agredido por los hinchas de Mictlán, recibiendo un trato que nosotros no dimos en Mixco. Se subieron con armas al bus (supuestos aficionados de Mictlán) para amedrentar y amenazar, quietar celulares para que no quedar evidencias de lo que sucede. Los jugadores salieron en medio del parqueo haciéndolos pasar en medio de toda la gente, golpearon a Márquez, Aragón, al profe Julio, no es justo en Mixco se les ha tratado bien a todos”, expresó Bran en un video en sus redes sociales.

Mixco se clasificó a la final luego de vencer en el global 3-0 a Mictlán y se enfrentará a Marquense, que eliminó a Xinabajul-Huehue.

