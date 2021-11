¡1001 goles! Benzema le da un histórico doblete al Real Madrid

El equipo merengue se convirtió en el primer club en llegar y superar los mil goles en la historia de la Champions League, y lo hizo derrotando al Shakhtar.

El Real Madrid vivió un triunfo (2-1) memorable frente al Shakthtar Donetsk tras llegar y superar los 1000 goles en la Champions League, una cifra que ningún club ha alcanzado en la historia de la competición.

Benzema anotó el primero en el minuto 14, antes de que Fernando dos Santos nivelara las acciones en el 39′. Finalmente, el francés anotó el gol de la victoria en el 61′.

Tras este resultado, el Madrid se mantiene en el liderato del grupo D con 9 puntos, por delante del Sheriff (6) y el Inter (4). El Shakhtar es último con 1 unidad.

El juego comenzó con fuertes movimientos de parte del Real Madrid y con un Shakhtar que se quedaba esperando en su campo con temor a dejar espacios que pudieran encontrar los de Ancelotti.

Y apenas habían transcurrido 6 minutos cuando en una fantástica combinación entre Modric y Lucas dentro del área, el croata se quedó solo en el área y remató con potencia, pero el portero Trubin logró desviar al tiro de esquina con un manotazo.

Vinícius es el que más corría en buscar de una oportunidad de anotar, pero el Shakhtar no se quedaba quieto y en el minuto 10 un zapatazo de Patrick desde la frontal se estrelló en el poste.

El Madrid volvió a intentarlo y logró romper la portería visitante en el minuto 14. Vinícius levantó un centro desde la izquierda y Benzemá, en soledad, anotó frente al portero para darle al Real Madrid la histórica cifra de 1000 goles en la historia de esta competición, es el primer club que llega a esta suma.

Tras el festejo, los merengues estuvieron cerca de anotar el segundo en el 17 con un remate de Modric que el guardameta Trubin logra sacar con el pie.

El Shakhtar comenzó a presionar cerca de la primera media hora de juego con remates desviados de Fernando, que no tardó en nivelar las acciones para el visitante.

⚒️ Fernando has now scored 6 goals in his last 8 games for Shakhtar in all competitions 🔥#UCL pic.twitter.com/m896HzEOQB

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2021