Real Madrid con los últimos preparativos para recibir al Shakhtar Donetsk

El árbitro francés Benoit Bastien será el encargado de dirigir el juego entre merengues y ucranianos este miércoles.

El Real Madrid se enfrentará el miércoles (11:45 hrs), ante el colista Shakhtar Donetsk en la cuarta jornada del grupo D de Liga de Campeones, con la esperanza de recuperar el liderato en caso de victoria y pinchazo del Sheriff Tiraspol moldavo, primero en la clasificación empatado a puntos con el equipo blanco.

Los ucranianos, que intentarán redimirse de la rotunda derrota hace dos semanas por 5-0 en Kiev, llegan a la capital española con la idea de ofrecer una mejor imagen tras golear al Desna por 4-1 en su campeonato.

Al acecho está el Inter de Milán, tercero con cuatro puntos, que intentará someter al Sheriff en Tiraspol, capital de Transnistria, la región proclamada independiente de facto, para incluso superarlo en la tabla.

El técnico italiano Carlo Ancelotti confiará para lograr la victoria en su incipiente estrella, el brasileño Vinicius, que viene de marcar el sábado dos tantos ante el Elche en Liga, pero también contará con Casemiro, que salió del duelo con la nariz sangrando, y el francés Karim Benzema, quien no viajó a la ciudad ilicitana por decisión técnica.

Tanto Casemiro como Benzema se ejercitaron con normalidad junto a sus compañeros, después de disfrutar de un día de descanso el domingo.

Desde la llegada de Ancelotti, el ataque ‘merengue’ es más efectivo, con un juego más atractivo que el de su antecesor, el francés Zinedine Zidane.

Hasta el momento, el Real Madrid contabiliza 33 goles en 14 partidos, lo que supone una media de 2,36 por partido, mejor que el 1,69 de media en los 52 partidos de Zidane en la anterior campaña.

El entrenador del Donetsk, el italiano Roberto de Zerbi, viajó a Madrid sin su delantero burkinés, Lassina Traoré, después de que tuviera que ser retirado en camilla en el enfrentamiento contra el Inter de Milán por una gravísima lesión de rodilla hace un mes.

El francés Benoit Bastien será el encargado de arbitrar el partido. El colegiado, de 38 años es internacional desde 2014 y esta temporada dirigió el Ajax-Besiktas de Champions.

